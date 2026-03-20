Les actions de Super Micro plongent alors que les États-Unis inculpent son cofondateur et deux autres personnes pour contrebande de puces d'IA vers la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 6)

Les actions de Super Micro ont chuté de 24% vendredi après que les procureurs américains ont accusé trois personnes liées à la société, y compris son cofondateur, d'avoir aidé à faire passer en contrebande des milliards de dollars de technologie d'IA à la Chine. La chute enregistrée dans les échanges avant bourse effacerait plus de 4 milliards de dollars de la valeur de marché de Super Micro SMCI.O de 18,49 milliards de dollars si les pertes se maintiennent. Les procureurs américains n'ont pas nommé Super Micro - l'un des principaux constructeurs de serveurs d'IA utilisant les puces de Nvidia - dans la plainte. La société a confirmé qu'elle n'était pas citée comme défendeur dans l'affaire et a déclaré qu'elle avait coopéré avec les enquêteurs.

Le ministère américain de la Justice a accusé le cofondateur Yih-Shyan Liaw, le directeur des ventes Ruei-Tsang Chang et l'entrepreneur Ting-Wei Sun d'avoir mis en place un système d'acheminement de serveurs fabriqués aux États-Unis vers l'Asie du Sud-Est en passant par Taïwan. Là, les produits étaient reconditionnés dans des boîtes non marquées et introduits clandestinement en Chine.

Ils auraient fait transiter au moins 2,5 milliards de dollars de technologies américaines d'intelligence artificielle, dont plus d'un demi-milliard de dollars expédiés entre avril et la mi-mai 2025, selon le ministère.

Super Micro a mis les employés en congé et a mis fin à ses relations avec l'entrepreneur.

Les analystes de Bernstein ont déclaré que les accusations soulevaient "de sérieuses questions de crédibilité qui pourraient avoir un impact sur les affaires".

"Nous nous demandons si Nvidia pourrait ressentir le besoin de se distancier davantage de SMCI. Si c'est le cas, cela pourrait avoir un impact sur l'approvisionnement important de SMCI en GPU, ce qui à son tour pourrait avoir un impact dévastateur sur SMCI", ont déclaré les analystes.

Les États-Unis ont imposé des contrôles sur les exportations de puces en 2022 pour s'assurer que l'armée de Pékin ne bénéficierait pas de leur technologie et pour ralentir le développement des efforts de la Chine en matière d'intelligence artificielle.

La société Super Micro, basée à San Jose, en Californie, a déclaré plus tôt que les restrictions concernaient certains produits, notamment ceux qui contiennent les circuits intégrés Nvidia A100 et H100.

L'explosion de la demande de puces d'IA a fait grimper l'évaluation de Super Micro à un sommet de 67 milliards de dollars en 2024, mais la pression sur les marges liée à la construction de serveurs et les allégations du vendeur à découvert Hindenburg, aujourd'hui dissous, ont depuis fait baisser le cours de l'action.