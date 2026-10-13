Visé par une enquête de la BBC, Abramovitch nie toute fraude fiscale

Le stade de Stamford Bridg, le 10 octobre 2026, où joue le club de football londonien de Chelsea, dont Roman Abramovitch a été propriétaire avant de devoir le céder en 2022. ( AFP / Glyn KIRK )

Les avocats de l'oligarque russe Roman Abramovitch ont démenti mardi auprès de l'AFP toute fraude fiscale de leur client, en réponse à une enquête de la BBC selon laquelle des documents auraient été falsifiés pour dissimuler sa fortune et permettre à l'une de ses sociétés d'échapper au fisc.

"Aucune preuve n'a été fournie établissant que M. Abramovitch avait connaissance de la falsification ou de l'antidatation d'un quelconque document, les avait autorisées ou ordonnées, et il nie avoir fraudé le fisc ou dissimulé sa fortune", a indiqué le cabinet Kobre & Kim.

"M. Abramovitch nie toute faute. Il n'était pas impliqué dans la gestion quotidienne des sociétés concernées", précisent ses avocats.

La BBC a affirmé lundi que des superyachts, des jets privés et des propriétés --dont un appartement londonien et un manoir dans le Sussex (sud de l'Angleterre)-- d'une valeur totale de 672 millions de dollars (601 millions d'euros) ont disparu des comptes de 2003 d'une société d'Abramovitch à Chypre, approuvés en 2006 par le cabinet Deloitte.

Le magazine d'information "Panorama" du média britannique affirme aussi que les associés de l'homme d'affaires ont caché aux autorités chypriotes les fortunes amassées par deux autres de ses sociétés, ayant accumulé respectivement près de 2 et plus de 10 milliards de dollars.

Selon la BBC, des documents antidatés ont pour cela été élaborés avec le concours de la société MeritServus, propriété jusqu'en 2005 de Deloitte, l'une des principales entreprises du secteur de l'audit et du conseil.

Le média s'appuie sur une fuite de documents couvrant la période 1995-2022.

La branche chypriote de Deloitte a indiqué à l'AFP avoir "agi en conformité avec les lois applicables", sans autre commentaire.

Une enquête du journal The Guardian avait avancé en 2023 que plusieurs milliards de dollars d'actifs avaient été transférés au bénéfice des enfants de l'oligarque peu avant les sanctions le visant en représailles à l'invasion russe de l'Ukraine.

Londres l'avait ensuite sanctionné pour sa proximité avec le Kremlin et gelé ses avoirs.

L'homme d'affaires avait été contraint de vendre le club de football de Chelsea, acquis en 2022 par un consortium dirigé par l'homme d'affaires américain Todd Boehly.

Le produit de la vente, estimé à 2,5 milliards de livres (près de 3 milliards d'euros), a été gelé sur un compte bancaire britannique.

Le gouvernement souhaite qu'il fasse don de ces fonds gelés à l'Ukraine, tandis que l'oligarque exige plus de flexibilité dans leur utilisation.