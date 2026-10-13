Le pape Léon XIV hospitalisé pour être opéré du poumon

Le pape Léon XIV est accueilli par le directeur sanitaire Andrea Cambieri à son arrivée à l'hôpital universitaire Gemelli, à Rome, le 13 octobre 2026, pour une opération du poumon ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le pape Léon XIV a été admis mardi à l'hôpital Gemelli de Rome où il doit subir dans l'après-midi une intervention chirurgicale visant à lui retirer un nodule pulmonaire, une opération généralement considérée comme peu risquée par les spécialistes.

Cette intervention constitue la première alerte de santé pour le pontife de 71 ans, qui a jusqu'ici affiché une excellente forme depuis son élection à la tête de l'Église catholique, le 8 mai 2025.

Le chef des 1,4 milliard de catholiques a salué la foule à son arrivée peu après 13H00 au Gemelli, où il doit être hospitalisé environ une semaine. Le Vatican a indiqué qu'il publierait un bulletin médical à l'issue de l'intervention.

Dimanche, à la fin de la prière de l'Angélus, le pape américain avait annoncé que ce nodule - une petite excroissance - avait été découvert "à un stade très précoce" lors de récents examens et était "bien localisé", une annonce qui avait surpris les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre et les catholiques du monde entier.

"Les médecins jugent opportun d'intervenir et donc, suivant leurs conseils, j'ai décidé de me faire opérer", avait expliqué le souverain pontife. Une transparence inhabituelle au Vatican où la communication sur la santé des papes est traditionnellement verrouillée, malgré les efforts de son prédécesseur argentin François, décédé en avril 2025, pour davantage d'ouverture.

Tous les rendez-vous du pape ont été annulés jusqu'au 20 octobre, dont une grande messe mercredi pour la clôture d'une assemblée mondiale sur la famille, pour laquelle il sera remplacé par le nouveau doyen des cardinaux, le cardinal Tagle.

Le droit de l'

Le pape Léon XIV salue la foule à son arrivée à l'hôpital Gemelli de Rome, le 13 octobre 2026 ( VATICAN MEDIA / Handout )

Église ne prévoit aucune disposition particulière en cas de problème de santé du pape, qui est élu à vie.

Léon XIV séjournera au dixième étage de l'hôpital Gemelli, dans une autre zone que la suite médicale des papes actuellement en travaux, où François avait été hospitalisé quelques semaines avant sa mort.

Voyage en vue

Le Secrétaire d'Etat (N.2) du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, a confié avoir été surpris par cette annonce. "Personne ne s'y attendait" mais "cela a été détecté immédiatement, Dieu merci", a-t-il déclaré mardi à des journalistes à Rome, ajoutant avoir trouvé le pape "serein" lundi soir.

Le cardinal japonais Tarcisio Isao Kikuchi, qui a également vu le pape lundi, a confié au quotidien La Repubblica que le pape était "très détendu, comme toujours, et enclin à la plaisanterie".

Le pape Léon XIV lors d'une messe à la basilique Saint-Pierre du Vatican, le 8 octobre 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Né à Chicago, Robert Francis Prevost est considéré comme étant en bonne santé et apprécie le sport, notamment le tennis, qu'il pratique régulièrement.

Marco Scarci, un spécialiste de la chirurgie thoracique au Royaume-Uni, a déclaré à l'AFP qu'il ne s'agissait pas d'une "opération particulièrement risquée" et qu'il s'attendait à ce que le pape se remette rapidement, même si "cela pourrait lui prendre jusqu'à trois mois pour retrouver son niveau de forme physique d'avant l'opération".

Le calendrier est serré : Léon XIV doit effectuer un long voyage officiel en Uruguay, en Argentine et au Pérou du 6 au 17 novembre, une tournée très attendue au programme particulièrement chargé.

La plupart des nodules pulmonaires sont bénins, c'est-à-dire non cancéreux, mais un faible pourcentage d'entre eux peut constituer un signe précoce de cancer du poumon.

Pronostic "très positif"

Les petits nodules ne provoquent généralement pas de symptômes mais les plus gros peuvent entraîner un essoufflement, des douleurs thoraciques et une toux persistante, parfois accompagnée de sang. L'ablation peut être réalisée sous anesthésie générale, le patient respirant à l'aide d'un tube.

Le nodule dans le poumon du pape a été découvert lors d'examens de routine et non à la suite de symptômes, a précisé le Vatican à l'AFP.

Caractéristiques générales d'un nodule pulmonaire, une petite masse dans le poumon généralement bénigne, que le pape Léon XIV doit se faire retirer lors d'une intervention chirurgicale ( AFP / Jonathan WALTER )

Ces nodules "peuvent correspondre à toute une série de lésions bénignes – inflammatoires, infectieuses, auto-immunes ou congénitales – ou bien être malignes", a expliqué à l'AFP le professeur Federico Venuta, chef du service de chirurgie thoracique de l'hôpital Policlinico Umberto 1 de Rome.

Même si le nodule s'avérait ne pas être bénin, le pronostic du pape serait "très positif", a-t-il estimé. "Pour une personne en bonne santé générale, le pronostic d'un cancer du poumon détecté à un stade aussi précoce (...) est absolument favorable."

Concernant le voyage en Amérique du Sud, le Dr Venuta a précisé qu'"en règle générale, il est recommandé d'éviter les voyages en avion pendant une vingtaine de jours après ces interventions chirurgicales, même si une certaine souplesse est évidemment possible".