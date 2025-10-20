(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, WeithWatchers)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,14 pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq.

* AMAZON AMZN.O a fait état lundi d'une panne affectant sa division de services informatiques dématérialisés ("cloud") AWS, provoquant des perturbations sur plusieurs sites internet et applications populaires comme Snapchat et Robinhood.

* NVIDIA NVDA.O a présenté vendredi la première puce Blackwell fabriquée aux États-Unis, produite dans le site de TSMC 2330.TW à Phoenix, à un moment où la demande en puces pour l'intelligence artificielle s'accélère.

* PFIZER PFE.N , MERCK MRK.N - Le Padcev, traitement du groupe américain Pfizer et de l'entreprise japonaise Astellas

4503.T , associé au Keytruda du laboratoire Merck, réduit le risque de récidive, de progression de la tumeur ou de décès chez les patients atteints d'un cancer de la vessie, ont annoncé samedi les sociétés concernées.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Le président américain Donald Trump a signé vendredi des décrets approuvant un allègement tarifaire significatif pour la production américaine d'automobiles et de moteurs et instaurant de nouveaux droits de douane de 25% sur les camions et pièces détachées moyens et lourds importés à compter du 1er novembre. Le locataire de la Maison blanche a également instauré un droit de douane de 10% sur les bus importés.

* APPLE AAPL.O - Un groupe de 55 utilisateurs chinois d'iPhone et d'iPad a déposé lundi une plainte auprès de l'autorité chinoise de régulation des marchés, a déclaré un avocat représentant le groupe, alléguant qu'Apple abuse de sa position dominante sur le marché en limitant la distribution d'applications et les paiements à ses propres plateformes tout en facturant des commissions élevées.

Le nouveau modèle iPhone 17 a par ailleurs dépassé les ventes de la série iPhone 16 de 14% au cours des 10 premiers jours de sa commercialisation en Chine, selon les informations communiquées lundi par le cabinet de conseil Counterpoint.

* BOEING BA.N a obtenu vendredi l'autorisation d'augmenter la production de son 737 MAX à 42 appareils par mois, contre une limite de 38 en vigueur depuis janvier, a annoncé la Federal Aviation Administration (FAA), l'agence chargée des réglementations de l'aviation civile aux Etats-Unis. Cette autorisation intervient à un moment où le groupe s'efforce d'assainir ses finances et de surmonter les préoccupations liées à la sécurité et à la qualité. L'action prend 1,3% en avant-Bourse.

* WEIGHTWATCHERS WW.O prend 14% en avant-Bourse après avoir annoncé lundi qu'il s'associerait à Amazon pour la livraison de médicaments, notamment des traitements injectables contre l'obésité à base de GLP-1, une mesure qui, selon le groupe, facilitera l'obtention d'ordonnances médicales pour certains clients.

* LOCKHEED MARTIN LMT.N - Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a l'intention de commander 15 avions de combat F-35 supplémentaires au groupe américain, a déclaré lundi une source parlementaire à Reuters, confirmant ainsi une information publiée précédemment par le magazine Spiegel.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O procédera à des licenciements massifs à partir de la semaine du 27 octobre, supprimant environ 2.000 emplois aux États-Unis dans le cadre d'un plan de réduction des coûts de 2 milliards de dollars mis en oeuvre par le nouveau directeur général David Ellison, a rapporté samedi le magazine Variety.

* TRIPADVISOR TRIP.O - L'investisseur activiste Starboard Value, qui a acquis une participation de 9% dans Tripadvisor plus tôt cette année, prévoit de discuter mardi de la nécessité d'apporter des changements au sein de la société d'évaluation de voyages lors d'une conférence sectorielle, ont déclaré dimanche deux sources proches du dossier.

* COOPER COMPANIES COO.O - L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans le fabricant de dispositifs médicaux et prévoit de promouvoir des alternatives stratégiques, ont déclaré dimanche deux sources proches du dossier. L'action progresse de 6,3% en avant-Bourse.

* GILEAD SCIENCES GILD.O - Le Trodelvy de Gilead a réduit de 38% le risque de progression d'un type agressif de cancer du sein lorsqu'il est utilisé comme traitement initial, montrent les résultats d'un essai clinique présentés dimanche.

* AMGEN AMGN.O - L'agence américaine des médicaments (FDA) a approuvé le traitement d'Amgen et d'AstraZeneca AZN.L pour le traitement d'un type de sinusite inflammatoire chronique, ont annoncé vendredi les deux laboratoires pharmaceutiques.

* ARROW ELECTRONICS ARW.N - Le distributeur américain de composants électroniques a déclaré samedi que le gouvernement américain allait lever les restrictions commerciales imposées à ses filiales chinoises pour avoir facilité la vente de composants américains utilisés dans des drones armés employés par des groupes soutenus par l'Iran, tels que les Houthis.

* HUNTINGTON BANCSHARES HBAN.O a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la banque régionale américaine ayant bénéficié d'une augmentation des revenus d'intérêts et des commissions dans toutes ses divisions.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)