TotalEnergies cède sa filiale GreenFlex à Oteis
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 17:14

TotalEnergies a annoncé lundi la cession, pour un montant non dévoilé, de sa filiale GreenFlex au groupe français Oteis, une opération visant à créer un acteur de référence dans le conseil et les solutions de développement durable.

Dans le cadre de l'accord, TotalEnergies deviendra un client majeur de Greenflex en signant un contrat de production de Certificats d’economie d’energie, précise le groupe dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

