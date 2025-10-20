Ukraine-Macron annonce une réunion hybride de la coalition des volontaires vendredi à Londres

Sommet des dirigeants du MED9 en Slovénie
Une réunion de la coalition des volontaires en format hybride pour soutenir l'Ukraine va se tenir vendredi à Londres en présence du président ukrainien Volodimir Zelensky, a annoncé lundi Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse en Slovénie pour le sommet du "Med 9".
"Nous continuons à avancer aux côtés de l'Ukraine, qui résiste vaillamment. Il ne faut céder à aucune désinformation du moment, l'Ukraine continue de résister avec beaucoup de bravoure", a déclaré le président français.
(Rédigé par Kate Entringer; édité par Zhifan Liu)
