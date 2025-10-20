La valeur du jour à Wall Street - L’iPhone 17 propulse Apple à un sommet boursier inédit

(AOF) - Apple (+4,29%, à 263,1 dollars) a inscrit un nouveau plus haut absolu grâce à l'optimisme des investisseurs à propos du succès de la dernière génération d'iPhone, l'iPhone 17. Cette nouvelle gamme a dépassé les ventes de la série iPhone 16 de 14% au cours des 10 premiers jours de sa commercialisation en Chine et aux États-Unis, selon les données de Counterpoint Research. Bank of America soulignait récemment que le délai de livraison de l'iPhone 17 restait plus long que celui des années précédentes.
Ce qui, selon l'analyste, pourrait signifier une forte demande pour ce modèle ou une production légèrement inférieure cette année.
L'iPhone 17 Pro Max connaît une forte demande aux Etats-Unis depuis ses deux premiers week-ends de commercialisation, les acheteurs de l'ère Covid-19 profitant de cette nouvelle version pour renouveler leur appareil, précise Counterpoint Research.
"Les trois grands opérateurs ont augmenté leurs subventions maximales de 10 % (100 dollars), reflétant ainsi un changement stratégique vers les segments de clientèle ultra-haut de gamme sur le marché américain," explique Counterpoint Research. "Les opérateurs cherchent ici à maximiser la valeur sur la durée de vie du produit, en convertissant les importantes subventions accordées sur les appareils en plusieurs années de revenus mensuels plus élevés grâce à des contrats de financement de 24 ou 36 mois", a commenté Maurice Klaehne, analyste senior.
En Chine, les consommateurs ont accueilli favorablement le modèle de base, les ventes de l'iPhone 17 ont presque doublé par rapport à celles de l'iPhone 16.
