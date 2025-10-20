 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 231,50
+0,48%
La valeur du jour à Wall Street - L’iPhone 17 propulse Apple à un sommet boursier inédit
information fournie par AOF 20/10/2025 à 17:13

(AOF) - Apple (+4,29%, à 263,1 dollars) a inscrit un nouveau plus haut absolu grâce à l'optimisme des investisseurs à propos du succès de la dernière génération d'iPhone, l'iPhone 17. Cette nouvelle gamme a dépassé les ventes de la série iPhone 16 de 14% au cours des 10 premiers jours de sa commercialisation en Chine et aux États-Unis, selon les données de Counterpoint Research. Bank of America soulignait récemment que le délai de livraison de l'iPhone 17 restait plus long que celui des années précédentes.

Ce qui, selon l'analyste, pourrait signifier une forte demande pour ce modèle ou une production légèrement inférieure cette année.

L'iPhone 17 Pro Max connaît une forte demande aux Etats-Unis depuis ses deux premiers week-ends de commercialisation, les acheteurs de l'ère Covid-19 profitant de cette nouvelle version pour renouveler leur appareil, précise Counterpoint Research.

"Les trois grands opérateurs ont augmenté leurs subventions maximales de 10 % (100 dollars), reflétant ainsi un changement stratégique vers les segments de clientèle ultra-haut de gamme sur le marché américain," explique Counterpoint Research. "Les opérateurs cherchent ici à maximiser la valeur sur la durée de vie du produit, en convertissant les importantes subventions accordées sur les appareils en plusieurs années de revenus mensuels plus élevés grâce à des contrats de financement de 24 ou 36 mois", a commenté Maurice Klaehne, analyste senior.

En Chine, les consommateurs ont accueilli favorablement le modèle de base, les ventes de l'iPhone 17 ont presque doublé par rapport à celles de l'iPhone 16.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Apple

Valeurs associées

APPLE
263,5800 USD NASDAQ +4,48%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2025 à 17:13:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Fermer

