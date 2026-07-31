Italie: l'inflation à 2,8% en juillet, en léger ralentissement

( AFP / DAMIEN MEYER )

L'inflation en Italie a légèrement ralenti en juillet, à 2,8% sur un an, principalement sous l'effet du ralentissement de la hausse des prix de l'énergie, selon une première estimation publiée vendredi par l'Institut national de la statistique (Istat).

L'inflation s'était établie à 3% sur douze mois en juin, après un pic à 3,2% en mai.

La forte hausse de prix de ces derniers mois est due notamment à l'augmentation des prix de l'énergie, liée à la guerre qui a débuté fin février au Moyen-Orient.

La hausse globale des prix de l'énergie a toutefois ralenti, de 13% sur un an en juin à 10,8% en juillet, a précisé l'Istat dans un communiqué.

Les carburants restent nettement plus chers qu'il y a un an mais leur rythme de progression ralentit, pour le gazole (+18,8% en juillet contre +21,6% en juin) et l'essence (+8% contre +10,3%).

La baisse des prix des fruits sur un mois a également contribué au ralentissement de l'inflation. A l'inverse, les produits alimentaires transformés sont repartis à la hausse.

L'inflation du "chariot de courses" (biens alimentaires et produits d'entretien du foyer et d'hygiène personnelle, hors énergie donc) est restée contenue en juin, à 1,3% sur un an.

La Banque d'Italie a prévu que l'inflation grimpe jusqu'à 4% sur l'année si la guerre se prolonge au Moyen-Orient.