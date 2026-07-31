Le marché crypto relativement stable malgré la dégradation macroéconomique

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Le contexte macroéconomique s'est nettement dégradé cette semaine. Un débouclage de levier record en Asie, une décision contestée au FOMC et la poursuite de la correction sur l'IA se sont concentrés sur cinq séances. La réponse du marché crypto est restée mesurée : le bitcoin a cédé environ 3% et s'est maintenu entre 63 300 et 65 500 dollars. La fourchette a tenu malgré 426 M$ de sorties et la mise de côté du Clarity Act par le Sénat avant la trêve estivale. *

La Fed a maintenu ses taux, le marché obligataire n'a pas suivi

Mercredi, la Fed a maintenu ses taux à 3,50-3,75% pour la cinquième réunion consécutive, sur un vote contesté de 9 voix contre 3, les dissidents plaidant pour une hausse d'un quart de point. ** Interrogé sur une inflation toujours supérieure à la cible, Warsh a été catégorique : "Il n'existe pas de cible d'inflation souple. Il n'y a qu'une cible, et elle est à 2%." ***

Le marché obligataire ne s'est pas laissé convaincre. Les rendements ont nettement progressé sur l'ensemble de la courbe et le 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2007. Une hausse en septembre est valorisée à environ 57%, contre près de 70% plus tôt dans l'après-midi. **** Une banque centrale qui peine à convaincre de sa détermination face à l'inflation, conjuguée à des taux longs en hausse, constitue l'environnement dans lequel l'argument de l'offre fixe du bitcoin prend son sens.

Les dépenses d'IA sont sanctionnées, la demande ne ralentit pas

Les résultats trimestriels d'Alphabet, Tesla, Meta et Microsoft dessinent un schéma constant : revenus qui tiennent, marges comprimées chez Meta et Tesla, dépenses d'IA en hausse. Alphabet a relevé sa prévision annuelle à 195-205 Md$ et Meta a rehaussé le plancher de sa fourchette à 135 Md$. ***** Le marché s'est concentré sur le flux de trésorerie disponible, récompensant les dépenses adossées à une demande monétisable et sanctionnant les prévisions qui ne cessent de grimper. Pour un actif sans ligne d'investissement et doté d'un calendrier d'émission non révisable à la hausse, le contraste est utile.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances pastées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Sources

1-CoinDesk, 23 juil. 2026

2-Réserve fédérale, communiqué du FOMC, 29 juil. 2026

3-Réserve fédérale, conférence de presse du président Warsh, 29 juil. 2026

4-CME FedWatch, 29 juil. 2026

5-Résultats T2 2026 d'Alphabet et Tesla, 22 juil. 2026 ; résultats T2 2026 de Meta et Microsoft, 29 juil. 2026

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.