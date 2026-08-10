Au moins 16 morts aux Philippines après des pluies torrentielles

Manille, le 10 août 2026 ( AFP / Ted ALJIBE )

Les inondations et glissements de terrain provoqués par neuf jours de pluies torrentielles ont causé la mort d'au moins 16 personnes aux Philippines, ont indiqué les services de secours lundi.

Un précédent bilan faisait état de 13 morts.

Ces pluies, renforcées par des tempêtes tropicales, ont contraint les autorités à fermer les écoles et les bâtiments publics dans la principale île de Luçon. Les rues de la capitale, Manille, ont été inondées.

Dans la station d'altitude de Baguio, c'est un pan de montagne qui s'est détaché dimanche et a enseveli trois maisons, causant la mort de sept personnes, selon Esther Banawe, une responsable des services de secours.

Trois personnes restent portées disparues.

"Des précipitations record ont été enregistrées du 1er au 9 août à Baguio, avec 1.413 millimètres cumulés" en 9 jours contre une moyenne habituelle de 963 mm pour le mois entier, a dit le chef des services météo, Dan Villamil.

Des glissements de terrain ont causé la mort de six autres personnes ailleurs dans l'île de Luçon. Une autre personne s'est noyée, une a été tuée par la chute d'un arbre, et une a été électrocutée, selon un bilan de la Sécurité civile.

De fortes pluies se poursuivent lundi, mais le Secrétaire aux Travaux publics, Vince Dizon, a indiqué que les inondations s'atténuaient.

Tous les ans, une vingtaine de tempêtes ou de typhons atteignent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres étant généralement les plus gravement affectées.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique généré par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.