USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 13:26

(Actualisé avec JPMorgan, Delta Air Lines, compagnies aériennes, BNY Mellon)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,05% pour le Dow Jones .DJI , de 0,09% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,21% pour le Nasdaq .IXIC :

*

JPMORGAN CHASE

JPM.N a affiché un bénéfice en baisse au quatrième trimestre en raison d'une charge exceptionnelle liée à son accord avec Goldman Sachs GS.N pour reprendre un partenariat avec Apple dans le domaine des cartes de crédit. En excluant la charge exceptionnelle, le bénéfice trimestriel a augmenté pour atteindre 14,7 milliards de dollars, soit 5,23 dollars par action, grâce aux activités de banque d'investissement. Dans les échanges avant-Bourse, la banque gagnait 1,5%.

Cette publication sera suivie mercredi de CITI C.N , BANK OF AMERICA BAC.N et WELLS FARGO WFC.N , tandis que GOLDMAN SACHS GS.N et MORGAN STANLEY MS.N publieront jeudi.

* BNY BK.N Mellon a fait état mardi d'un bénéfice au quatrième trimestre supérieur aux prévisions et a relevé ses objectifs financiers à moyen terme.

*

DELTA AIR LINES

DAL.N a annoncé mardi prévoir une hausse d’environ 20% de son bénéfice en 2026 avec la demande de services "premium", le groupe ayant par ailleurs passé une commande de 30 Boeing BA.N 787-10 pour renforcer sa flotte long-courrier. L'action perdait cependant 3% dans les échanges avant-Bourse.

Dans son sillage, AMERICAN AIRLINES AAL.O cède 3%, UNITED AIRLINES UAL.O 2,8% et SOUTHWEST AIRLINES LUV.N 1,8%.

* SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE - Le président Donald Trump a prévenu lundi que les pays faisant affaire avec l'Iran s'exposeraient à des droits de douane de 25% dans leurs échanges commerciaux avec les Etats-Unis, une annonce effectuée alors que Washington étudie de potentielles mesures à prendre dans le contexte de manifestations sans précédent depuis des années en Iran.

* NVIDIA NVDA.O n'exige pas de paiement en avance pour ses puces H200 destinées à l'intelligence artificielle, a déclaré mardi un porte-parole du fabricant américain de semi-conducteurs dans un communiqué transmis à Reuters.

* META META.O prévoit de supprimer environ 10% des postes de sa division Reality Labs qui travaille sur des produits incluant le métaverse, a rapporté lundi le New York Times, citant trois sources ayant connaissance des discussions.

* BLACKROCK BLK.N - Le premier gestionnaire d'actifs au monde va supprimer des centaines d'emplois dans le monde, soit environ 1% de ses effectifs, dans le cadre de licenciements visant à améliorer l'efficacité, a déclaré un porte-parole de la société à Reuters.

* AMGEN AMGN.O - Une étude portant sur le MariTide, médicament expérimental d'Amgen contre l'obésité, a montré qu'il permettait aux patients de prolonger une perte de poids même administré en faible dose ou moins fréquemment, indique lundi le laboratoire.

* ABBVIE ABBV.N a annoncé lundi avoir conclu un accord sur trois ans avec l'administration américaine afin de réduire les prix des médicaments, et s'est engagé à investir 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans la recherche et le développement aux Etats-Unis.

* PFIZER PFE.N estime que l'essor du marché des médicaments contre l'obésité sera comparable à celui enregistré après le lancement en 1998 du Viagra, le traitement des troubles de l'érection du laboratoire, a déclaré lundi son directeur général, Albert Bourla.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a convaincu la plus haute juridiction du Delaware de rejeter une partie d'une indemnité d'un milliard de dollars qui lui avait été infligée pour avoir enfreint son accord de 2019 sur l'achat d'Auris Health, un fabricant de robots chirurgicaux.

* MEDTRONIC MDT.N dispose de "moyens importants" pour poursuivre des acquisitions, le fabricant de dispositifs médicaux évaluant les opportunités d'élargir son portefeuille, ont déclaré des dirigeants lors d'une importante conférence du secteur qui a débuté lundi à San Francisco.

* INTEL INTC.O gagne 3,6% et AMD AMD.O 1,5% en avant-Bourse après que KeyBanc a relevé sa recommandation sur les deux fabricants de puces à "surpondérer".

(Rédigé par Claude Chendjou et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ABBVIE
220,060 USD NYSE -0,08%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
207,7100 USD NASDAQ +2,23%
AMERICAN AIRLINE
16,0000 USD NASDAQ +0,06%
AMGEN
325,5950 USD NASDAQ -0,15%
BANK OF AMERICA
55,165 USD NYSE -1,16%
BANK OF NY MELLON
120,630 USD NYSE +1,34%
BLACKROCK
1 089,550 USD NYSE +0,38%
BOEING CO
239,770 USD NYSE +2,28%
CITIGROUP
117,670 USD NYSE -3,00%
DELTA AIR LINES
71,010 USD NYSE -1,78%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 585,98 Pts Index Ex +0,17%
GOLDMAN SACHS GR
949,250 USD NYSE +1,12%
INTEL
44,0600 USD NASDAQ -3,27%
JOHNSON&JOHNSON
209,730 USD NYSE +2,61%
JPMORGAN CHASE
324,560 USD NYSE -1,43%
MEDTRONIC
96,920 USD NYSE -0,63%
META PLATFORMS
641,9700 USD NASDAQ -1,70%
MORGAN STANLEY
186,590 USD NYSE +0,14%
NASDAQ Composite
23 733,90 Pts Index Ex +0,26%
NVIDIA
184,9400 USD NASDAQ +0,04%
PFIZER
25,275 USD NYSE -0,77%
S&P 500 INDEX
6 977,27 Pts CBOE +0,16%
SOUTHWEST AIRLIN
43,840 USD NYSE -1,49%
UNITED AIRLINES
115,2900 USD NASDAQ -1,73%
WELLS FARGO
95,000 USD NYSE -0,96%
