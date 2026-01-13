Le directeur financier de JPMorgan avertit que le plafonnement des taux des cartes de crédit pourrait nuire aux consommateurs et à l'économie des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, de contexte et de citations de l'appel avec les journalistes tout au long de l'article) par Saeed Azhar et Manya Saini

La proposition de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit nuira aux consommateurs américains et à l'économie, a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan Chase JPM.N , mardi.

Le président américain Donald Trump a proposé la semaine dernière de plafonner pendant un an les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % à compter du 20 janvier, ce qui a frappé les valeurs bancaires.

"Si cela devait se produire, ce serait très mauvais pour les consommateurs, très mauvais pour l'économie", a déclaré Barnum aux journalistes lors d'un appel, ajoutant que la banque devrait modifier son activité de manière significative et réduire ses activités.

"Nous pensons que cela aura des conséquences exactement contraires à celles souhaitées par l'administration."

Les analystes de Wall Street sont restés sceptiques quant à l'avenir de la proposition, soulignant qu'une telle mesure ne pouvait être adoptée que par le Congrès.

Après avoir été largement pris au dépourvu, les groupes financiers se sont rapidement empressés de réfuter la proposition en présentant de nouvelles données montrant que le plafonnement entraînerait la perte d'accès au crédit pour des millions de ménages américains et de petites entreprises .

Si elle était mise en œuvre, cette mesure porterait atteinte à l'un des principaux moteurs des bénéfices du secteur. Le secteur génère des rendements élevés car les banques facturent des taux d'intérêt élevés pour compenser le risque de défaillance plus important associé aux prêts sur cartes, qui ne sont pas garantis.

En novembre, les taux d'intérêt moyens sur les cartes de crédit s'élevaient à 20,97 %, selon le rapport de la Réserve fédérale sur le crédit à la consommation publié la semaine dernière.

La proposition de Donald Trump intervient avant les élections de mi-mandat, alors que l'augmentation du coût de la vie devient un enjeu majeur. Toutefois, des efforts similaires n'ont pas réussi à s'imposer lorsque les décideurs politiques les ont présentés par le passé.

Les analystes de Wall Street ont déclaré cette semaine que tant que la question de la proposition n'est pas résolue, que Donald Trump a déclaré vouloir mettre en œuvre à partir du 20 janvier, elle constituera un problème important pour les émetteurs de cartes de crédit.

Un organisme du secteur bancaire a déclaré dans un communiqué qu'un plafond de 10 % sur les taux d'intérêt réduirait la disponibilité du crédit et serait "dévastateur" pour des millions de familles américaines et de propriétaires de petites entreprises qui dépendent de leurs cartes de crédit et y attachent de l'importance.

"Il s'agit d'un paysage très, très, très concurrentiel qui implique, vous savez, de fournir des services à des clients qui les veulent et qui en ont besoin", a déclaré Barnum."

"Si vous vous retrouvez avec des directives faiblement soutenues et non justifiées visant à modifier radicalement notre activité, vous devez supposer que tout est sur la table. Nous le devons à nos actionnaires."