Tennis: Djokovic, en quête d'un 25e titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie, se heurte aux nouveaux maîtres du circuit

Djokovic célèbre sa victoire en finale contre l'Italien Lorenzo Musetti

par Nick Mulvenney

Novak Djokovic revient à Melbourne Park avec l'espoir de repousser la vague apparemment inexorable de l'ère "Sincaraz" et de remporter à l'Open d'Australie, à partir ‍de dimanche, un 25e tournoi du Grand Chelem afin de devenir le joueur le plus titré de tous les temps en Majeur.

Le Serbe a décroché son 24e titre à l'US Open fin 2023, mais Jannik Sinner et ‌Carlos Alcaraz se sont depuis partagé tous les tournois du Grand Chelem.

"Djoko", qui aura 39 ans en mai, n'est pas imperméable au temps qui passe après deux décennies sur le circuit mais son ​mental d'acier empêche de l'écarter définitivement de la course au titre quand les tournois du Grand Chelem ⁠approchent.

Pour dépasser Margaret Court (24 titres du Grand Chelem en simple chacun) dans le propre jardin de l'Australienne, il devra probablement battre Carlos Alcaraz ou Jannik Sinner, voire les deux.

L'an ⁠dernier, le dernier survivant du "Big Three" a ‍battu l'Espagnol en quarts de finale avant d'abandonner en demi-finale contre Alexander Zverev ⁠en raison d'une déchirure des ischio-jambiers.

Il a malgré tout atteint les demi-finales des quatre Majeurs en 2025, perdant contre Jannik Sinner à Roland-Garros et à Wimbledon, puis contre Carlos Alcaraz à l'US Open.

"J'ai perdu trois des quatre ​tournois du Grand Chelem en demi-finale contre ces gars-là, ils sont tout simplement trop bons, ils jouent à un très haut niveau", a-t-il déclaré après sa défaite à Flushing Meadows. "Au meilleur des cinq sets, c'est très, ⁠très difficile pour moi de les affronter. Surtout s'il s'agit de la fin d'un tournoi du ​Grand Chelem."

Novak Djokovic a déclaré forfait au tournoi d'Adélaïde au début du mois, ​mais Craig Tiley, le directeur ​de l'Open d'Australie, s'est empressé de dissiper tout doute quant à la présence du joueur de 38 ans ​à Melbourne.

"Il sera là pour jouer à 100 %", a-t-il ⁠déclaré ce week-end. "Par prudence, il a voulu s'assurer qu'il était prêt à 100 %. Il a remporté ce tournoi dix fois. Il veut battre ce record et c'est ici qu'il a le plus de chances d'y parvenir."

Les chances de "Nole" d'aller loin à Melbourne Park dépendront probablement de sa capacité à rester en bonne santé en deuxième semaine.

Il a porté ‌son nombre de titres sur le circuit ATP à 101 l'an passé grâce à ses triomphes à Genève et Athènes. Dans les tournois les plus longs, il a notamment atteint la finale du Masters 1000 de Miami et la demi-finale de celui de Shanghai.

Il disputera son 21e Open d'Australie, tournoi qu'il a remporté dix fois dont trois fois de suite entre 2011 et 2013 puis entre 2019 et 2021.

(Reportage de Nick Mulvenney, version française ‌Vincent Daheron, édité par Augustin Turpin)