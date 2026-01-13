Portugal: léger ralentissement de l'inflation en 2025, à 2,3%

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

L'inflation au Portugal s'est établie à 2,3% l'année dernière, contre 2,4% en 2024, traduisant une stabilisation progressive, notamment grâce au recul des prix de l'énergie, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques (Ine).

Sur l'ensemble de 2025, les prix ont connu "une tendance à la stabilisation", a souligné l'office des statistiques.

Cette évolution s'explique en particulier par la baisse des prix de l'énergie, qui ont reculé en moyenne de 0,2%, après une hausse de 3,2% en 2024, ainsi que par un ralentissement de la progression des prix des services (+4%).

Sur cette période, la hausse des loyers a également ralenti, avec une progression moyenne de 5,3% par mettre carré, contre 7% en 2024, selon l'Ine.

A l'inverse, les produits alimentaires non transformés ont connu une nette accélération, avec une hausse moyenne annuelle de 4,8%, contre 1,6% l'année précédente.

Le taux d'inflation observé en 2025 est légèrement supérieur aux dernières prévisions de la Banque du Portugal, qui tablait sur 2,2% pour 2025, mais reste en deçà de celles du gouvernement, qui anticipait 2,4%.

En décembre, les prix à la consommation sont restés stables sur un an, à 2,2%, tandis que sur un mois ils ont légèrement augmenté de 0,1%.

L'indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a également reculé à 2,2% pour l'ensemble de l'année 2025, après 2,7% l'année précédente.

Pour cette année, l'inflation devrait continuer de ralentir et s’établir à 2,1%, selon les prévisions inscrites au budget de l'Etat.