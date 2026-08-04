USA-Les valeurs à suivre à Wall Street- (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats du jour, changements de recommandation, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,70% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,88% pour le Nasdaq .IXIC :

* CATERPILLAR CAT.N , considéré comme un baromètre fiable de l'économie américaine, a publié mardi un bénéfice au titre du deuxième trimestre ayant presque doublé sur un an, grâce à une demande soutenue pour ses équipements de production d'électricité et de construction. L'action bondit de 6,6% en avant-Bourse.

* MCDONALD'S MCD.N a fait état mardi de résultats inférieurs aux attentes en termes de croissance des ventes aux Etats-Unis pour le deuxième trimestre, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses dans ses restaurants en raison des inquiétudes économiques, et ce malgré les offres promotionnelles proposées pour attirer une clientèle aux revenus modestes. L'action, en repli de 13% depuis le début de l'année, gagne cependant 2% en avant-Bourse alors que le résultat net trimestriel du groupe a progressé de 5% à 2,36 milliards de dollars.

* PFIZER PFE.N a légèrement relevé mardi le bas de la fourchette de sa prévision de chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé les attentes de Wall Street sur le bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour l'anticoagulant Eliquis. L'action prend 1,9% en avant-Bourse.

* MERCK MRK.N a publié mardi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au titre du deuxième trimestre et a relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, grâce au succès de son traitement anticancéreux phare, Keytruda. L'action monte de 2,6% en avant-Bourse.

* BIONTECH 22UAy.DE BNTX.O - Le laboratoire allemand a abaissé mardi sa prévision de ventes pour l'ensemble de l'année face notamment au ralentissement de la demande de vaccins contre le COVID-19.

* DUPONT DD.N - Le fabricant de matériaux industriels a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel après un deuxième trimestre meilleur que prévu, porté par des hausses de prix et des réductions de coûts.

* KIMBERLY-CLARK KMB.O a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, notant un recul significatif de ses ventes en Chine au deuxième trimestre, dû à de fausses allégations concernant la qualité de certaines de ses marques de couches.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO.N a annoncé mardi avoir enregistré une hausse de ses revenus issus des commissions et de son activité d'assurance au titre du deuxième trimestre, mais a moins tiré profit de ses propres investissements dans un contexte difficile en termes de cessions d'actifs.

* PALANTIR TECHNOLOGIES PLTR.O a de nouveau relevé lundi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, signe d'une forte demande des pouvoirs publics et du secteur privé pour ses logiciels d'analyse de données. L'action grimpe de 17,2% en avant-Bourse.

* SPACEX SPCX.O - Le groupe contrôlé par Elon Musk, également directeur général de TESLA TSL.O , doit publier après la clôture de Wall Street son premier rapport financier de depuis son introduction en Bourse record. Celui-ci permettra de déterminer si les bénéfices de Starlink sont suffisants pour soutenir les dépenses en forte croissance de SpaceX dans les domaines de l'IA et des projets spatiaux.

* SNAP SNAP.N a dépassé lundi les prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, porté par une hausse des dépenses publicitaires pendant la Coupe du monde de la FIFA et à l'intensification des campagnes publicitaires menées par de grands annonceurs en Amérique du Nord. L'action progresse de 10,7% en avant-Bourse.

* ON SEMICONDUCTOR ON.O - Le fabricant de puces grimpe de 7,5% en avant-Bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, dans un contexte de forte demande de puces de gestion de l'énergie utilisées dans les centres de données dédiés à l'IA.

* SPOTIFY SPOT.N a annoncé mardi prévoir un bénéfice pour le trimestre en cours inférieur aux attentes de Wall Street, le géant du streaming ayant fait état d'un ralentissement de la croissance du nombre de ses utilisateurs sur ses principaux marchés en Europe et en Amérique du Nord. L'action chute d'environ 5% en avant-Bourse.

* MARATHON PETROLEUM MPC.N - Le bénéfice trimestriel du raffineur a dépassé mardi les attentes de Wall Street, la perturbation de l'approvisionnement en carburant due à la guerre américano-israélienne contre l'Iran ayant soutenu les marges du groupe.

* ARCHER-DANIELS-MIDLAND ADM.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice annuel et a dépassé les attentes en termes de résultats trimestriels, citant de solides perspectives pour la transformation des oléagineux.

* BENDING SPOONS BSP.O a accepté d'acquérir Airtable dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire valorisant le groupe américain de logiciels à 1,29 milliard de dollars (1,12 milliard d'euros), ont annoncé mardi les deux entreprises.

Il s'agit de la première acquisition de la société technologique italienne depuis son introduction au Nasdaq le mois dernier.

* WILLIAMS WMB.N - Le groupe d'exploitation de gazoducs a annoncé lundi son intention d'acquérir Momentum Midstream, misant ainsi sur la croissance de la demande émanant des installations d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL), du secteur de la production d'électricité et des utilisateurs industriels le long de la côte américaine du golfe du Mexique.

* PROLOGIS PLD.N - Le promoteur immobilier britannique spécialisé dans les entrepôts Segro SGRO.L a accepté l'offre publique d'achat lancée par son concurrent américain, dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 14,3 milliards de livres sterling (16,70 milliards d'euros), ont annoncé mardi les deux sociétés, face aux pressions exercées par les investisseurs. L'action recule de 2,8% en avant-Bourse.

* WALMART WMT.O - Oppenheimer abaisse sa recommandation à "performance" contre "surperformance".

* COREWEAVE CRWV.O - Piper Sandler entame le suivi de la valeur à surpondérer avec un objectif de cours fixé à 151 dollars.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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