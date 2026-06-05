(Actualisé avec Chipotle Mexican Grill et Cooper Companies)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI mais en baisse de 0,43% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,02% pour le Nasdaq.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les fabricants américains de puces restent dans le viseur des investisseurs vendredi après que BROADCOM AVGO.O a perdu plus de 12% la veille, ses résultats ayant déçu les investisseurs, qui s'attendaient à forte hausse de la demande pour ses puces d'IA sur mesure.

* LULULEMON LULU.O recule de 14,4% en avant-Bourse, la société ayant revu à la baisse jeudi soir sa prévision de bénéfice pour l'année en cours et a publié des résultats pour le deuxième trimestre bien inférieurs aux attentes.

* TESLA TSLA.O - JP Morgan a relevé la recommandation sur le titre à "neutre" contre "sous-pondérer", soulignant que la valorisation du constructeur de véhicules électriques dépend de plus en plus de son engagement en faveur de la conduite autonome et de la robotique, plutôt que de ses résultats à court terme.

* BOEING BA.N prévoit d'augmenter la production de son avion 737 au-delà de l'objectif officiel de 63 unités par mois, a rapporté jeudile site Air Current.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N - L'action de la chaîne de restauration mexicaine progresse de 1,5% en pré-ouverture au gré d'un changement de recommandation de JP Morgan, le courtier l'ayant relevé de "neutre" à "surpondérer".

* COOPER COMPANIES COO.O - Le titre progresse de 4,8% en avant-Bourse après que le fabricant de lentilles de contact a annoncé jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires meilleur que prévu au deuxième trimestre.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten et Blandine Hénault)