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États-Unis: Les créations d'emplois plus importantes que prévu en mai
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 15:12

Panneau d'embauche dans un magasin Target en Californie

Panneau d'embauche dans un magasin Target en Californie

L’économie américaine a enregistré ‌en mai un nouveau mois de créations d’emplois, confirmant le regain ​de vigueur du marché du travail après le ralentissement observé en 2025, et offrant potentiellement à la Réserve fédérale (Fed) davantage de marge ​pour maintenir ses taux d’intérêt inchangés.

Le département du Travail annonce vendredi 172.000 emplois non-agricoles ​créés sur le mois, alors que ⁠les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 85.000 créations ‌nettes.

Le chiffre d'avril a été revu à la hausse, faisant apparaître désormais 179.000 postes créés contre 115.000 ​en première estimation.

Le taux ‌de chômage est resté stable en mai, à ⁠4,3%, pour le troisième mois consécutif, en ligne avec les attentes.

La hausse de l’emploi s’explique surtout par la faiblesse des licenciements, les ⁠entreprises restant prudentes ‌sur les embauches dans un contexte d’incertitude lié aux ⁠droits de douane de Donald Trump et au conflit au ‌Moyen-Orient. Aucun signe, pour l’instant, n’indique que ce ⁠conflit, ait un impact notable sur le marché du ⁠travail, malgré la ‌hausse des prix du pétrole.

Sur les marchés, les contrats à terme ​sur les indices américains accentuent ‌leur baisse, tandis que les rendements obligataires progressent.

Les contrats à terme donnent une baisse ​de 0,03% pour le Dow Jones, de de 0,57% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,27% pour le Nasdaq.

Le rendement ⁠des Treasuries à dix ans gagne 4,5 points de base à 4,5224%, tandis que celui de l'obligation à deux ans, le plus sensible aux anticipations sur les taux, prend 5,6 points de base à 4,1054%.

(Rédigé par Elena Smirnova, Diana Mandia et Lucia Mutikani, ​édité par Sophie Louet)

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