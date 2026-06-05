Samsung va investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans des usines de puces au Vietnam

( AFP / JUNG YEON-JE )

Samsung prévoit d'investir jusqu'à quatre milliards de dollars dans des usines de test de puces au Vietnam, selon des documents obtenus vendredi par l'AFP, alors que le géant sud-coréen intensifie ses dépenses dans les semi-conducteurs pour répondre à la demande stimulée par l'intelligence artificielle (IA).

S'étendant sur près de 266.000 mètres carrés dans un parc industriel au nord de la capitale Hanoï, le site comprendra deux usines, la première devant commencer à fonctionner partiellement en novembre 2027.

La seconde usine entrera en service en 2031, selon un document d'enregistrement des investissements signé par les autorités de la province de Thai Nguyen (nord).

Samsung prévoit d'investir près de 1,5 milliard de dollars pour développer le site et jusqu'à 2,5 milliards de dollars provenant des bénéfices futurs du projet. Celui-ci devrait créer environ 3.750 emplois.

Samsung est le plus grand investisseur direct étranger au Vietnam, avec plus de 23 milliards de dollars injectés dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Le boom de l'IA met à rude épreuve les approvisionnements mondiaux en puces mémoire, car les fabricants privilégient celles qui sont destinées aux centres de données géants au détriment de puces moins sophistiquées utilisées dans l'électronique grand public, comme les téléphones et les ordinateurs portables.

La première usine vietnamienne se concentrera sur les puces mémoire traditionnelles DRAM et NAND, dont les prix ont grimpé en flèche.

Au premier trimestre 2026, Samsung Electronics a multiplié par six son bénéfice net sur un an, à 27 milliards d'euros.