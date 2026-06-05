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L'évanouissement des espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran fait baisser le cours du cuivre
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 14:39

Des fils de cuivre. (Crédits: Adobe Stock)

Des fils de cuivre. (Crédits: Adobe Stock)

par Polina Devitt

Les cours du cuivre ont baissé vendredi, le sentiment de risque sur les métaux liés à la croissance ayant été affecté par le regain d'inquiétudes concernant l'inflation, alors que les espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran s'amenuisent.

Le contrat à terme de référence sur le cuivre à trois mois CMCU3 à la Bourse des métaux de Londres a reculé de 1,2% à 13.762 dollars la tonne métrique lors des négociations officielles à la criée, trouvant un soutien au-dessus de sa moyenne mobile sur 21 jours, actuellement à 13.729 dollars. Le cuivre, utilisé dans les secteurs de l'énergie et de la construction, a progressé de 11% depuis le début de l'année, après avoir atteint un record de 14.527,5 dollars en janvier. Les analystes de plusieurs banques d'investissement ont revu à la hausse leurs prévisions de prix cette semaine, Citi s'attendant à 15.000 dollars d'ici six à douze mois.

“Les prix élevés mettront inévitablement à l'épreuve l'élasticité de la demande, en particulier en Chine où les acheteurs se sont historiquement montrés sensibles à la hausse des prix”, a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie matières premières chez Saxo Bank.

La prime sur le cuivre de Yangshan SMM-CUYP-CN , indicateur de l'appétit de la Chine pour le cuivre importé, a chuté de 9% cette semaine pour atteindre son plus bas niveau en cinq semaines, à 64 dollars la tonne.

Le cuivre est soutenu par la prime des contrats COMEX sur le cuivre par rapport à l'indice de référence du LME, dans l'attente d'une recommandation du département américain du Commerce sur d'éventuels droits de douane à l'importation, que le marché attend d'ici fin juin.

Cette prime attire des flux vers les stocks de cuivre du COMEX aux États-Unis – qui ont déjà atteint un niveau record de 583.055 tonnes – et réduit la disponibilité des stocks visibles ailleurs.

Les stocks disponibles dans les entrepôts enregistrés auprès du LME, selon les données quotidiennes du LME, s'élèvent à 240.050 tonnes, leur plus bas niveau depuis le 24 février, et les stocks annulés représentent 37% du total.

Reflétant une disponibilité moindre pour l'approvisionnement à court terme, la décote du contrat au comptant sur le cuivre du LME par rapport à l'indice de référence CMCU0-3 s'établissait dernièrement à 17 dollars la tonne, contre 58 dollars il y a un mois.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts surveillés par la Bourse à terme de Shanghai CU-STX-SGH ont chuté de 4% cette semaine pour s'établir à 169.512 tonnes, leur plus bas niveau depuis fin décembre, tandis que les stocks d'étain ont augmenté de 49% pour atteindre 12.358 tonnes.

Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium a gagné 0,1% à 3.669 $ dans les échanges officiels, le zinc a progressé de 0,2% à 3.594 $, le plomb a perdu 0,3% à 2.011 $, l'étain a reculé de 3,1% à 54.000 $ et le nickel a augmenté de 0,1% à 18.700 $.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les prix officiels)

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1 commentaire

  • 15:15

    En Euro SVP !

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