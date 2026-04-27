(Actualisé avec Microsoft, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,12% pour le Nasdaq .IXIC .

* SECTEUR DE L'IA - Le procès intenté par Elon Musk contre OpenAi et son patron Sam Altman, avec lequel il a fondé la start-up d'intelligence artificielle, s'ouvre lundi en Californie, le directeur général de Tesla accusant son ancien partenaire d'avoir trahi la vocation non lucrative originale du propriétaire de ChatGPT.

Toujours dans le domaine de l'IA, MICROSOFT MSFT.O n'aura plus l'accès exclusif aux modèles et produits d'intelligence artificielle d'OpenAI, un changement majeur qui permettra à la start-up de commercialiser sa technologie auprès de plateformes cloud concurrentes, notamment Amazon AMZN.O et Google

GOOGL.O .

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Le fabricant de puces INTEL

INTC.O s'est envolé vendredi de 23,65% pour clôturer à un niveau record après la publication de ses résultats et perspectives, faisant grimper dans son sillage le secteur des semi-conducteurs.

QUALCOMM QCOM.O grimpe de 13% en avant-Bourse, un analyste de TF International Securities ayant dit dans un message publié sur X qu'OpenAI collaborait avec le concepteur de puces et la société taïwanaise MediaTek 2454.TW pour développer des processeurs destinés aux smartphones.

Intel progresse de près de 3%.

* DOMINO'S PIZZA DPZ.O a publié des ventes à magasins comparables inférieures aux attentes au premier trimestre, dans un contexte de recul des dépenses des consommateurs américains sous l'effet de l'inflation et des incertitudes économiques et géopolitiques.

L'action du géant de la pizza recule de 5% dans les échanges avant Bourse.

* VERIZON VZ.N a relevé lundi sa prévision de bénéfice annuel, ses nouvelles offres et ses forfaits groupés ayant généré une augmentation inattendue du nombre d'abonnés mobiles au premier trimestre.

L'action prend 3% en avant-Bourse.

* META META.O - L'organisme chinois chargé de la planification économique a bloqué lundi le rachat de la start-up chinoise d'intelligence artificielle Manus par le groupe américain, ordonnant l'annulation de la transaction alors que Pékin et Washington se disputent la suprématie dans le secteur technologique.

* COMPAGNIES AÉRIENNES À BAS COÛT - Un groupe de compagnies aériennes low-cost américaines, dont FRONTIER ULCC.O et Avelo, sollicite une aide de 2,5 milliards de dollars (2,13 milliards d'euros) auprès du gouvernement américain en échange de bons de souscription pouvant être convertis en participations, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

* APOLLO APO.N - Le fournisseur français de pièces automobiles Forvia FRVIA.PA a annoncé lundi avoir conclu un accord avec le gestionnaire d'actifs alternatifs américain en vue de lui céder son activité Intérieurs sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,82 milliard d'euros.

* ELI LILLY LLY.N a annoncé lundi son intention d'acquérir Ajax Therapeutics, une société non cotée spécialisée dans le développement de traitements contre les cancers du sang, pour un montant pouvant atteindre 2,3 milliards de dollars (1,96 milliard d'euros) en espèces.

* ORGANON&CO OGN.N - Sun Pharmaceutical Industries

SUN.NS va racheter le laboratoire pharmaceutique américain dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 11,75 milliards de dollars (10,00 milliards d'euros), dette comprise, ce qui en fait la plus importante acquisition internationale jamais réalisée par une entreprise pharmaceutique indienne.

L'action Organon grimpe de 14% en avant-Bourse.

* UNITED AIRLINES UAL.O a annoncé lundi avoir renoncé à son projet de fusion avec AMERICAN AIRLINES AAL.O , cette dernière ayant refusé d'entamer des négociations après une première approche.

* VERIZON VZ.N a relevé lundi sa prévision de bénéfice annuel, ses nouvelles offres et ses forfaits groupés ayant généré une augmentation inattendue du nombre d'abonnés mobiles au premier trimestre.

L'action prend 3% en avant-Bourse.

* JOHNSON & JOHSON JNJ.N va commencer à vendre quatre de ses médicaments sur le site web TrumpRx, lancé par l'administration américaine, a déclaré vendredi à Reuters le laboratoire pharmaceutique.

* ADOBE ADBE.O - L'action de l'éditeur de Photoshop, cède 1,3% en avant-Bourse après que Mizuho a abaissé sa recommandation sur la valeur à "neutre", invoquant un contexte de concurrence intense.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)