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Velo3D s'effondre après une vente directe d'actions de 50 millions de dollars
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** Le titre de la société de technologie d'impression 3D Velo3D VELO.O s'effondre de 13 % avant l'ouverture, à 15,10 dollars, suite à une levée de fonds de 50 millions de dollars ** La société VELO, basée à Fremont, en Californie, vend environ 3,57 millions d'actions dans le cadre d'une offre directe enregistrée à 14 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 19,4 % par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 17,36 $ vendredi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et à des fins générales

** Cantor Fitzgerald est le seul teneur de livre

** VELO compte environ 26,2 millions d'actions en circulation

** Depuis le début de l'année jusqu'à vendredi, l'action a progressé de 26 %, dont une hausse de 85 % ce mois-ci

** Lake Street Capital Markets attribue à l'action la note “acheter” avec un objectif de cours de 18 $, et Lucid Capital Markets recommande également “d'acheter” avec un objectif de cours de 25 $, selon les données de LSEG

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VELO3D
14,3300 USD NASDAQ -17,45%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/04/2026 à 15:12:00.

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