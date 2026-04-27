Fed et BCE devraient maintenir le cap

Les sièges respectifs de la Fed et de la BCE. (Crédits: Federal Reserve / BCE)

Commentaires de Michael Krautzberger, CIO Marchés Publics chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Fed des 28 et 29 avril et de la BCE du 30 avril.

La BCE devrait maintenir le cap

Nous prévoyons que la BCE maintiendra ses taux directeurs inchangés à 2 % lors de la réunion du 30 avril.

La BCE devrait maintenir l'option d'un resserrement monétaire, mais en l'absence de nouveaux élans ou de chocs géopolitiques, elle devrait préférer attendre juin plutôt que d'anticiper les mesures.

Les risques d'inflation étant toujours jugés temporaires, le plus grand danger réside dans le fait d'en faire trop plutôt que pas assez dans un contexte de croissance déjà fragile.

Sur les marchés obligataires, nous privilégions actuellement une position tactique visant à aplatir la courbe des taux allemands à 10 et 30 ans. Sur le marché des changes, nous avons une préférence pour une position stratégique courte sur le dollar américain par rapport aux autres devises, dont l'euro.

La BCE devrait maintenir une orientation restrictive, réaffirmant sa priorité : préserver la crédibilité de son mandat en matière d'inflation. Face à un regain d'incertitude du côté de l'offre, le Conseil des gouverneurs revient à un cadre éprouvé : être prêt à agir si nécessaire pour empêcher les anticipations d'inflation de déraper. Une décision préventive lors de la réunion du 30 avril ne peut être totalement exclue, mais il faudrait une nouvelle escalade des tensions dans le Golfe pour que ce scénario devienne le scénario central.

Notre scénario de base reste celui de la patience plutôt que de l'urgence. L'apaisement temporaire des tensions géopolitiques à la suite du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, associé à la stabilisation des prix de l'énergie, donne à la BCE une marge de manœuvre pour marquer une pause.

Cette pause n'est pas un signe de complaisance, mais de discipline. D'ici la série de projections de juin, les décideurs disposeront d'un ensemble plus complet d'informations sur les comportements en matière de fixation des prix, le soutien budgétaire et la dynamique de croissance — des données essentielles pour évaluer les risques d'inflation à moyen terme.

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Dans ce cadre, une ou deux hausses de taux — très probablement en juin et en septembre — restent possibles, principalement pour envoyer un signal de crédibilité plutôt que pour réagir aux données à court terme. Un tel scénario correspond globalement aux anticipations actuelles du marché, que la BCE a jusqu'à présent choisi de ne pas contester.

Toutefois, la balance des risques penche en faveur d'un nombre réduit — voire d'aucune — hausse supplémentaire. L'évolution actuelle des prix de l'énergie est globalement conforme aux hypothèses des dernières projections de la BCE, qui prévoient déjà un dépassement modéré et temporaire de l'objectif d'inflation. Comme l'a indiqué la présidente Lagarde, de tels écarts peuvent être ignorés, en particulier lorsque le contexte macroéconomique général reste fragile et que le coût d'une réaction excessive des politiques est asymétrique.

Le FOMC devrait maintenir ses taux inchangés

Nous nous attendons à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés, une position renforcée par l'incertitude.

La croissance restant solide et les répercussions de l'inflation liées au choc au Moyen-Orient étant jusqu'à présent contenues, la Fed devrait préférer attendre plutôt que de réagir prématurément aux chocs géopolitiques.

Le seuil d'assouplissement s'est relevé, mais le coût d'un resserrement s'est également accru ; dans ce contexte, le statu quo reste la stratégie la moins risquée pour 2026.

Nous prévoyons que le FOMC maintiendra ses taux directeurs inchangés lors de la réunion des 28 et 29 avril, avec une fourchette cible des Fed funds comprise entre 3,50% et 3,75%. Cette décision devrait bénéficier d'un large soutien, le gouverneur Stephen Miran étant probablement le seul dissident en faveur d'une baisse.

Les décideurs politiques continuent de se considérer en bonne position pour attendre que les répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient se précisent. Les données récentes indiquent une économie résiliente, les retombées sur l'activité et l'inflation étant jusqu'à présent contenues. Le marché du travail a montré des signes de stabilisation avec des niveaux d'embauche modérés, tandis que l'impulsion inflationniste initiale due à la hausse des prix du pétrole a largement évolué comme prévu.

Toutefois, un conflit non résolu et une perturbation prolongée du détroit d'Ormuz augmenteraient le risque d'une dynamique stagflationniste plus marquée dans les mois à venir, en raison du resserrement des marchés de l'énergie et de contraintes plus généralisées sur les intrants.

En l'absence de mise à jour du résumé des projections économiques ou du graphique en points, et compte tenu des changements mineurs attendus dans la déclaration de politique monétaire, l'attention se concentrera sur la conférence de presse de Powell, sa dernière apparition avant la fin prévue de son mandat de président le 15 mai.

M. Powell devrait reconnaître que la Fed est confrontée à un compromis plus difficile à court terme, les risques d'inflation penchant vers le haut et ceux pesant sur l'emploi vers le bas. Dans le même temps, il réitérera probablement les perspectives à moyen terme plus constructives du Comité, étayées par des gains de productivité liés à l'IA, comme le reflètent les projections de mars.

Les pressions politiques se sont légèrement atténuées. La décision du ministère de la Justice de mettre fin à son enquête sur Powell élimine une source majeure de tensions institutionnelles à court terme et pourrait ouvrir la voie à la confirmation de Kevin Warsh en temps voulu. Même sous la houlette d'un nouveau président, les perspectives de politique monétaire à court terme ne devraient pas changer de manière significative, car tout successeur serait confronté aux mêmes dilemmes de stagflation et devrait parvenir à un consensus au sein du Comité. Dans ce contexte, nous prévoyons que le FOMC maintiendra ses taux inchangés tout au long de l'année.