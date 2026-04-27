Adidas : une "super chaussure" contribue au record du marathon, le titre grimpe

Le Kényan Sabastian Sawe

L'action ‌Adidas progresse lundi après la victoire de Sabastian Sawe au marathon à Londres, le Kenyan ayant établi un nouveau record de ​moins de deux heures, chaussé des baskets Adizero Adios Pro Evo 3 de l'équipementier sportif allemand.

Sabastian Sawe a cassé l'une des barrières les plus mythiques de l'athlétisme dimanche en remportant le marathon de Londres avec un temps d'une heure, 59 minutes ​et 30 secondes. Courir le marathon en moins de deux heures restait un des plus grands défis sportifs de ces dernières années.

Après la course, Sabastian Sawe ​a brandi ses chaussures Adizero Adios Pro Evo 3, vendues 500 ⁠dollars, sur lesquelles il avait écrit au marqueur noir "WR" et "sub-2". Il a pulvérisé l'ancien record du monde établi ‌par son compatriote Kelvin Kiptum, qui avait réalisé un temps de 2 heures, 0 minute et 35 secondes lors du marathon de Chicago en octobre 2023.

Cette victoire est un coup de pouce ​pour Adidas face à son grand rival, Nike, ‌après des années d'expérimentations en laboratoire et de tentatives infructueuses visant à créer une "super-chaussure" ⁠pour battre le record.

La tentative Breaking2 de Nike à Monza en 2017 avait échoué de peu, bien que la légende kényane Eliud Kipchoge ait couru sous les deux heures lors du défi INEOS 1:59 deux ans plus tard. Pourtant, ces performances ⁠n'ont pas été homologuées.

L'Éthiopien ‌Yomif Kejelcha a terminé deuxième pour ses débuts sur marathon, et Tigst Assefa a battu son propre ⁠record du monde féminin en course exclusivement féminine. Tous trois portaient les Adizero Adios Pro Evo 3, dont la ‌mise en vente est prévue jeudi.

Grâce à une mousse innovante, à des semelles à plaque en carbone et ⁠à des composants ultra-légers, l'Adizero Adios Pro Evo 3 pèse en moyenne 97 grammes, ⁠soit 30% de moins que ‌son prédécesseur, et améliore l'économie de course de 1,6%, a déclaré Adidas.

"La famille Adidas est incroyablement fière des exploits historiques ​de Sabastian et Tigst", a déclaré Patrick Nava, directeur d'Adidas Running, ‌dans un communiqué.

"C'est le fruit d'années de travail acharné et de dévouement, aux côtés de notre équipe d'innovation."

L'action Adidas progressait d'environ 2% en milieu de ​matinée, bien qu'elle reste en baisse de 18% depuis le début de l'année, sur fond d'inquiétudes liées à l'exposition du groupe aux droits de douane américains et à l'impact du conflit au Moyen-Orient.

Adidas a lancé ses baskets Adizero ⁠Adios Pro Evo 1 fin 2023, après qu'Assefa eut établi un nouveau record du monde du marathon féminin en les portant lors du marathon féminin de Berlin.

La troisième version sera vendue au prix de 500 dollars la paire, exclusivement via l'application Adidas, avec une distribution plus large prévue lors de la saison des marathons d'automne, selon le site du groupe. Toutefois, ce prix élevé les rend inaccessibles à la plupart des coureurs.

(Rédigé par Amir Orusov, Helen Reid et Alessandro Parodi, version française ​Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)