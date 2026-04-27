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Wall Street prudente à l'entame d'une semaine chargée
information fournie par AFP 27/04/2026 à 16:13

Un écran à la Bourse de New York, le 16 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un écran à la Bourse de New York, le 16 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue sans élan lundi, au premier jour d'une semaine marquée par la publication de nombreux résultats, une nouvelle réunion de politique monétaire aux Etats-Unis et l'absence d'avancée des pourparlers de paix sur le Moyen-Orient.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones cédait 0,02%, l'indice Nasdaq reculait de 0,20% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,03%.

"Le marché est au point mort, mais pas pour longtemps", prévient Patrick O'Hare, de Briefing.com, évoquant le calendrier chargé des prochains jours.

"Cette semaine s'ouvre sur une question toujours en suspens concernant les États-Unis et l'Iran, ainsi que la levée des restrictions sur le transport du pétrole", ajoute auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Les tentatives de relance des discussions sur le cessez-le-feu et la réouverture à la navigation du détroit stratégique d'Ormuz - ébauchées début avril à Islamabad - ont échoué à ce stade face à la fermeté affichée par Washington et Téhéran.

Alors que le chef de la diplomatie iranienne est en visite en Russie, le président américain Donald Trump doit pour sa part tenir lundi une réunion de crise sur l'Iran, ont annoncé des médias américains.

Les cours du pétrole s'affichent en hausse mais Wall Street choisit de "faire abstraction" et de "se concentrer sur les résultats d'entreprises, moteurs" de sa progression, relève Mark Malek, de Siebert Financial.

Une première série de performances trimestrielles - "très encourageantes pour les investisseurs" selon Sam Stovall - a propulsé la place américaine à de nouveaux sommets.

Cette semaine, le rythme s'intensifie: un tiers des entreprises composant le S&P 500 dévoileront leurs résultats.

Parmi les grandes valorisations sont notamment attendues Amazon, Microsoft, Alphabet et Meta.

"Les prévisions refléteront sans aucun doute l'évaluation par les entreprises des coûts à venir", liés notamment à la flambée des prix des hydrocarbures en raison du conflit au Moyen-Orient, assure Mark Siebert.

A l'agenda également des investisseurs, la réunion de la banque centrale américaine (Fed), mardi et mercredi.

Si aucune évolution de taux n'est attendue, il pourrait s'agir de la dernière présidée par Jerome Powell.

Le candidat choisi par Donald Trump pour lui succéder, Kevin Warsh, devrait voir sa nomination rapidement confirmée grâce au soutien d'un sénateur républicain qui bloquait jusque-là le processus en raison d'une enquête judiciaire, abandonnée vendredi.

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain, l'échéance de référence, se tendait à 4,32% contre 4,30% à la clôture vendredi.

Ailleurs à la cote, le spécialiste des composants électroniques Qualcomm (+2,23% à 152,17 dollars) évoluait dans le vert après un message d'un analyste du secteur sur le réseau social X.

Celui-ci assure que Qualcomm s'est associée avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, dans le but de créer une puce pour smartphones optimisée pour faire fonctionner l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe américain Organon (+17,10% à 13,19 dollars), spécialisé dans la santé des femmes, était en orbite après l'annonce de son rachat par le laboratoire pharmaceutique indien Sun Pharmaceutical, sur une valorisation de 11,75 milliards de dollars.

Le fabricant de semi-conducteurs Intel (+4,60% à 86,37 dollars) était encore en hausse. Vendredi, son action avait bondi de plus de 23% après la publication de résultats applaudis par le marché.

Nasdaq

Valeurs associées

ALPHABET-A
350,3400 USD NASDAQ +1,72%
AMAZON.COM
261,1200 USD NASDAQ -1,09%
INTEL
84,9900 USD NASDAQ +2,97%
META PLATFORMS
678,6200 USD NASDAQ +0,53%
MICROSOFT
424,8200 USD NASDAQ +0,05%
QUALCOMM
150,2600 USD NASDAQ +0,95%
S&P GLOBAL
437,335 USD NYSE +0,12%
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