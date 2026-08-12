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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 14:01
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(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Definium Therapeutics, Gap, précisions sur le secteur de l'IA, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,67% pour le Nasdaq .IXIC :

* SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O grimpe de 9,2% en avant-Bourse. Le fabricant de serveurs d'IA a annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 supérieur aux attentes de Wall Street, en raison d'une forte demande.

* COREWEAVE CRWV.O s'envole de 18,2% après des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions. Le groupe a en outre relevé ses prévisions d'investissements en capital en raison de la demande liée à l'IA.

Les fournisseurs d'infrastructures d'IA IREN IREN.O et APPLIED DIGITAL APLD.O avancent chacun de plus de 5% en avant-Bourse, tandis que la société de "cloud" (informatique dématérialisée) NEBIUS GROUP NBIS.O grimpe de 9,5% avant l'ouverture.

* CISCO SYSTEMS CSCO.O doit publier ce mercredi après la clôture ses comptes financiers trimestriels. Le groupe devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires de 14,7%, à 16,823 milliards de dollars, contre 14,67 milliards de dollars l'année précédente, sur les trois mois à fin juillet, selon la moyenne des estimations de 17 analystes sondés par LSEG.

* LUMENTUM HOLDINGS LITE.O bondit de plus de 8% en avant-Bourse. Le fabricant de produits photoniques a publié mardi un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre supérieur aux prévisions des analystes, grâce à la forte demande pour ses composants optiques, essentiels aux infrastructures d'intelligence artificielle (IA).

* CAVA GROUP CAVA.N s'adjuge 12% en avant-Bourse, la chaîne de restaurants ayant confirmé mardi ses prévisions annuelles après avoir dépassé les attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel du deuxième trimestre, sur fond de solide demande.

* BANK OF AMERICA BAC.N a annoncé mercredi son intention de mobiliser 250 milliards de dollars d'ici juillet 2027 pour soutenir des projets américains dans les domaines du numérique et des infrastructures, une initiative qui, selon la banque, stimulera la croissance économique du pays et contribuera à créer des dizaines de milliers d'emplois.

* KKR KKR.N - Le groupe philippin First Gen Corp FGEN.PS a annoncé mercredi que la société d'investissement internationale KKR avait proposé de racheter 8,43% des actions détenues par First Philippine Holdings Corp FPH.PS dans ce producteur d'électricité.

* DEFINIUM THERAPEUTICS DFTX.O prend 22,2% en avant-Bourse après avoir annoncé mercredi que son comprimé expérimental à base de LSD avait considérablement réduit les symptômes d'anxiété lors d'une étude de phase avancée, atteignant ainsi l'objectif principal de l'essai.

* GAP GAP.N recule de 1,2% en avant-Bourse. Jefferies a abaissé sa recommandation sur le titre d'"acheter" à "conserver", avec un objectif de cours passant de 29 dollars à 23 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 9,7% par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
30,7600 USD NASDAQ +3,60%
BANK OF AMERICA
64,380 USD NYSE +0,60%
CAVA GROUP
68,280 USD NYSE +12,23%
CISCO SYSTEMS
122,9900 USD NASDAQ +2,13%
COREWEAVE
107,3489 USD NASDAQ +18,85%
DEFINIUM
44,5000 USD NASDAQ +8,78%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 763,21 Pts Index Ex -0,05%
IREN LTD
42,6900 USD NASDAQ +7,40%
KKR & CO
110,010 USD NYSE -0,91%
LUMENTUM HLDNGS
926,7100 USD NASDAQ +12,93%
NASDAQ Composite
26 569,18 Pts Index Ex +0,47%
NEBIUS GROUP RG-A
239,0300 USD NASDAQ +23,70%
S&P 500 INDEX
7 743,92 Pts CBOE +0,20%
SUPER MICRO
35,5600 USD NASDAQ +12,53%
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