Distribution: les supérettes 7-Eleven quittent l'Inde face à une concurrence croissante

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Toutes les supérettes de proximité 7-Eleven en Inde ont fermé en septembre, a annoncé mardi la maison mère japonaise de l'enseigne, des médias rapportant que le géant de la distribution avait eu du mal à faire face à la concurrence locale.

"Nous confirmons que notre franchisé principal, Reliance, qui exploite les magasins 7-Eleven à Bombay et Pune, a fermé ses 31 magasins le 30 septembre", a indiqué dans un communiqué Seven & i Holdings, propriétaire de la plus grande chaîne de magasins de proximité au monde.

7-Eleven est une chaîne mondiale de supérettes connue notamment pour ses en-cas, boissons et produits de première nécessité à emporter rapidement, avec des magasins souvent ouverts 24 heures sur 24.

Après avoir signé un accord de licence avec l'entreprise indienne Reliance Retail, l'enseigne avait ouvert son premier magasin en Inde à Bombay en octobre 2021, avant de compter jusqu'à une soixantaine de points de vente, a déclaré à l'AFP un porte-parole de Seven & i Holdings.

Le groupe nippon n'a pas souhaité préciser les raisons de ces fermetures, mais les journaux japonais Nikkei et Yomiuri ont rapporté que l'entreprise avait peiné à faire face à la forte concurrence des distributeurs indiens.

Seven & i Holdings n'a toutefois pas renoncé à ses activités en Inde à long terme, a indiqué le groupe.

"Si notre ambition de servir les clients en Inde demeure, nous sommes impatients d'étudier plusieurs options pour développer notre présence sur ce marché à long terme", a déclaré Seven & i Holdings.

Son concurrent Lawson a indiqué au début de l'année prévoir d'ouvrir son premier magasin en Inde en 2027 et d'y développer son activité pour atteindre une centaine de magasins d'ici 2030, présentant l'Inde comme l'un de ses futurs marchés clés après la Chine.