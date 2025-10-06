 Aller au contenu principal
CAC 40
7 982,19
-1,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 12:17

(Actualisé avec secteur de l'IA, Micron, Critical Metals, ABBVIE, Firefly Aerospace)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,20% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,56% pour le Nasdaq. .IXIC :

* SECTEUR AUTOMOBILE - Le président américain Donald Trump envisage un allègement significatif des droits de douane pour la production automobile américaine, ont déclaré vendredi à Reuters le sénateur républicain Bernie Moreno et des responsables de l'industrie automobile.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, s'est lancé dans une initiative mondiale de collecte de fonds couvrant l'Asie de l'Est et le Moyen-Orient, à la recherche de partenaires financiers et industriels pour répondre à la demande de l'entreprise en matière de capacité de calcul, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant des sources au fait de ces réunions.

* MICRON MU.O prend 3,5% en avant-Bourse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur la valeur à "surpondérer" contre "pondération en ligne", citant des prix des puces mémoire DRAM plus élevés que prévu et l'apaisement des inquiétudes concernant la mémoire à large bande passante (HBM) pour l'intelligence artificielle.

* ELI LILLY LLY.N investira plus d'un milliard de dollars en Inde dans les années à venir afin de stimuler la production et l'approvisionnement par l'intermédiaire des fabricants de médicaments locaux, a annoncé lundi la société, qui cherche à tirer parti d'une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir son expansion mondiale dans le domaine de la fabrication.

* CRITICAL METALS CRML.O - Des responsables de l'administration américaine ont discuté de la possibilité de prendre une participation dans Critical Metals, ont déclaré à Reuters quatre sources proches des discussions, ce qui donnerait à Washington un intérêt direct dans le plus grand projet d'exploitation de terres rares au Groenland, territoire arctique que le président Donald Trump avait même suggéré de s'approprier.

* ABBVIE ABBV.N - Le fabricant de médicaments a annoncé vendredi avoir revu à la baisse sa prévision de bénéfice annuel, après avoir signalé une charge prévue de 2,7 milliards de dollars liée aux dépenses de recherche et développement en cours au troisième trimestre.

* SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES - Les actions de COINBASE

COIN.O RIOT PLATFORMS RIOT.O et MARA HOLDINGS MARA.O progressent d'entre 2,6% à 3,7% en avant-Bourse alors que le prix du bitcoin BTC= reste proche du record atteint dimanche.

* TESLA TSLA.O a annoncé dimanche un événement prévu le 7 octobre, alors que les investisseurs et les analystes attendent un modèle plus abordable pour soutenir la dynamique des ventes.

* FIREFLY AEROSPACE FLY.O - La société spatiale a annoncé dimanche qu'elle allait acquérir la société de technologie de sécurité SciTec pour environ 855 millions de dollars, renforçant ainsi son portefeuille à un moment où les programmes militaires et civils américains suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ABBVIE
234,010 USD NYSE -1,11%
BTC/USD
123 997,9819 USD CryptoCompare +1,25%
COINBASE GLB RG-A
380,0200 USD NASDAQ +2,14%
CRML
7,9800 USD NASDAQ -1,48%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 758,28 Pts Index Ex +0,51%
ELI LILLY & CO
840,160 USD NYSE +2,44%
FIREFLY
27,3700 USD NASDAQ +2,13%
MARA HLDGS
18,8200 USD NASDAQ +0,16%
MICRON TECHNOLOGY
187,8300 USD NASDAQ +2,22%
NASDAQ Composite
22 780,51 Pts Index Ex -0,28%
RIOT PLATFORMS
19,4400 USD NASDAQ +0,99%
S&P 500 INDEX
6 715,79 Pts CBOE 0,00%
TESLA
429,8300 USD NASDAQ -1,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

