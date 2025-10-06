(Actualisé avec secteur de l'IA, Micron, Critical Metals, ABBVIE, Firefly Aerospace)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,20% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,56% pour le Nasdaq. .IXIC :

* SECTEUR AUTOMOBILE - Le président américain Donald Trump envisage un allègement significatif des droits de douane pour la production automobile américaine, ont déclaré vendredi à Reuters le sénateur républicain Bernie Moreno et des responsables de l'industrie automobile.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, s'est lancé dans une initiative mondiale de collecte de fonds couvrant l'Asie de l'Est et le Moyen-Orient, à la recherche de partenaires financiers et industriels pour répondre à la demande de l'entreprise en matière de capacité de calcul, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant des sources au fait de ces réunions.

* MICRON MU.O prend 3,5% en avant-Bourse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur la valeur à "surpondérer" contre "pondération en ligne", citant des prix des puces mémoire DRAM plus élevés que prévu et l'apaisement des inquiétudes concernant la mémoire à large bande passante (HBM) pour l'intelligence artificielle.

* ELI LILLY LLY.N investira plus d'un milliard de dollars en Inde dans les années à venir afin de stimuler la production et l'approvisionnement par l'intermédiaire des fabricants de médicaments locaux, a annoncé lundi la société, qui cherche à tirer parti d'une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir son expansion mondiale dans le domaine de la fabrication.

* CRITICAL METALS CRML.O - Des responsables de l'administration américaine ont discuté de la possibilité de prendre une participation dans Critical Metals, ont déclaré à Reuters quatre sources proches des discussions, ce qui donnerait à Washington un intérêt direct dans le plus grand projet d'exploitation de terres rares au Groenland, territoire arctique que le président Donald Trump avait même suggéré de s'approprier.

* ABBVIE ABBV.N - Le fabricant de médicaments a annoncé vendredi avoir revu à la baisse sa prévision de bénéfice annuel, après avoir signalé une charge prévue de 2,7 milliards de dollars liée aux dépenses de recherche et développement en cours au troisième trimestre.

* SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES - Les actions de COINBASE

COIN.O RIOT PLATFORMS RIOT.O et MARA HOLDINGS MARA.O progressent d'entre 2,6% à 3,7% en avant-Bourse alors que le prix du bitcoin BTC= reste proche du record atteint dimanche.

* TESLA TSLA.O a annoncé dimanche un événement prévu le 7 octobre, alors que les investisseurs et les analystes attendent un modèle plus abordable pour soutenir la dynamique des ventes.

* FIREFLY AEROSPACE FLY.O - La société spatiale a annoncé dimanche qu'elle allait acquérir la société de technologie de sécurité SciTec pour environ 855 millions de dollars, renforçant ainsi son portefeuille à un moment où les programmes militaires et civils américains suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)