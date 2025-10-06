Seb révise de nouveau ses attentes à la baisse pour 2025, l'action plonge

Le groupe français d'électroménager Seb a de nouveau révisé à la baisse lundi ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel, ses ventes n'ayant pas atteint le niveau attendu, après les avoir déjà abaissées en juillet.

Cette annonce faisait chuter le titre Seb à la Bourse de Paris, l'action perdant près de 20% vers 12H00 (10H00 GMT), à 53,00 euros.

"Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le groupe anticipe désormais une croissance organique des ventes stable à légèrement positive (contre une fourchette de 2% à 4% annoncée en juillet)", annonce Seb dans un communiqué.

En outre, est-il précisé, "le résultat opérationnel d'activité devrait s'établir entre 550 et 600 millions d'euros (contre une attente de 700 à 750 millions d'euros précédemment)".

Seb publiera le 23 octobre ses résultats trimestriels, et souligne que "les ventes du troisième trimestre devraient afficher un léger recul en organique, se traduisant par des résultats en retrait et inférieurs à nos prévisions".

Fin juillet, lors de la publication de résultats semestriels décevants, le groupe d'électroménager avait déjà revu à la baisse ses prévisions.

Mais, précise Seb ce lundi, "le scénario anticipé fin juillet ne s'est pas concrétisé à ce stade avec l'intensité attendue, notamment en septembre, mois clé du troisième trimestre et amorce de la haute saison".

Ainsi, "face à un environnement incertain et volatil, le groupe adopte une approche plus prudente pour la fin d'année, dans un contexte de marchés toujours concurrentiels".

L'entreprise souligne ainsi que "cette révision intègre une activité moins soutenue qu'anticipé en Europe", tandis qu'"aux Etats-Unis, le groupe est resté très pénalisé ces dernières semaines par l'attentisme des distributeurs grand public et de la clientèle professionnelle".

"Le succès des lancements produits récents, la bonne dynamique persistante dans plusieurs pays européens, la solidité des performances en Asie et l'amélioration en Amérique du Sud ne suffisent pas, à court terme, à compenser ces tendances", déplore Seb.