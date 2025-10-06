Espagne: la production industrielle poursuit sa baisse en août

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

La production industrielle a poursuivi sa baisse en août en Espagne, un mois après une nette chute en juillet, notamment à cause d'une diminution de l'activité dans le secteur de l'énergie, selon des résultats publiés lundi par l'Institut national de la statistique (INE).

D'après les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de l'INE, la production industrielle espagnole a baissé de 0,1% sur un mois, après un recul de 0,5% en juillet, en pleine période estivale.

Cette chute s'explique notamment par une baisse de l'activité dans le secteur de l'énergie (-0,7%), qui avait déjà connu une nette chute en juillet.

Sur un an, la production industrielle espagnole s'affiche toutefois en hausse de 3,4% grâce notamment aux bons résultats des biens d'équipement (+4,9%) et des biens de consommation (+3,9%).

Malgré la baisse de la production industrielle observée depuis juillet, l'économie espagnole, largement tournée vers les services mais qui dispose de puissantes filières industrielles (énergie, automobile...), affiche une santé robuste.

Selon l'INE, le produit intérieur brut (PIB) espagnol a progressé de 0,7% au deuxième trimestre, après une augmentation de 0,6% entre janvier et mars.

Le gouvernement du Premier ministre Pedro Sánchez a même revu mi-septembre à la hausse la prévision de croissance du PIB du pays pour l'ensemble de l'année 2025, à 2,7% contre 2,6% auparavant.