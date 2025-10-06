Saint-Gobain veut réaliser 12 milliards d'investissements d'ici à 2030

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant français des matériaux de construction Saint-Gobain prévoit 12 milliards d'euros d'"investissements de croissance" et d'acquisitions dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2026-2030, a-t-il annoncé lundi à l'occasion de sa journée investisseurs.

Avec ce plan baptisé "Lead & Grow" portant sur la période 2026-2030, le groupe "élève encore sa trajectoire de croissance, de rentabilité et de création de valeur pour ses actionnaires et ses clients", a déclaré son PDG Benoit Bazin.

"Dans le contexte géopolitique actuel, Saint-Gobain bénéficie du modèle opérationnel puissant qu'il a établi et optimisé pays par pays, reposant sur des chaînes de valeur locales", a-t-il ajouté.

Le groupe veut procéder à une rotation d'actifs, cessions et acquisitions, de plus de 20% de son chiffre d'affaires d'ici à 2030 afin de "continuer à renforcer croissance, rentabilité et création de valeur".

Dans cette perspective, il souligne que la "priorité est donnée à la consolidation des positions de leader, aux pays à forte croissance et à la chimie de la construction".

Il veut dans le même temps choyer ses actionnaires d'ici à la fin de la décennie, avec "environ 6 milliards d'euros distribués sous forme de dividendes" et "une croissance régulière du dividende par action".

Il prévoit aussi 2 milliards d'euros sous forme de rachats d'actions, ce qui permet de soutenir le cours de son action.

Saint-Gobain rehausse également ses objectifs financiers avec une croissance moyenne du chiffre d'affaires dans le milieu d'une fourchette à un chiffre ("mid-single digit", soit autour de 5%, NDLR) en monnaies locales avec une surperformance de 1 à 2 points par rapport aux marchés dans lesquels il est présent.

Il vise une marge d'Ebitda (bénéfice brut d'exploitation) entre 15% et 18%, un taux de conversion de cash flow libre (trésorerie libre) supérieur à 50% et un retour sur capitaux investis (ROCE) supérieur à 13%.

A plus court terme, il confirme enfin viser pour l'année 2025 une marge d'exploitation supérieure à 11,0%.

"Je suis confiant que (...) nous saurons surperformer dans chaque zone géographique et capter des opportunités majeures : en Asie et dans les pays à forte croissance tirés par la démographie et l'urbanisation, en Amérique du Nord aux forts besoins structurels et en Europe où le potentiel de reprise est considérable", a souligné Benoit Bazin.