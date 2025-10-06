Bel noue un partenariat avec un géant indonésien de l'agroalimentaire

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le groupe fromager français Bel a annoncé lundi un partenariat stratégique avec Garudafood, leader indonésien des snacks et boissons, une étape qu'il juge majeure pour son expansion en Asie.

Le fabricant de La Vache qui rit a acquis, pour 37 millions d'euros, une participation de 22,5% dans une des filiales de Garudafood, Mulia Boga Raya (MBR), leader du marché indonésien du fromage, connu pour sa marque Prochiz.

Bel, qui vend déjà dans le pays des fromages Bel Cube et des portions La Vache qui rit, et Garudafood "travailleront ensemble à élargir la pénétration du fromage en Indonésie, à développer des innovations sur-mesure répondant à l’évolution des goûts des consommateurs", expliquent-ils dans un communiqué commun.

Pour Bel, cette opération sur "l’un des marchés alimentaires les plus dynamiques d’Asie", doté d'une classe moyenne en forte croissance, est "une étape importante dans l’expansion internationale du groupe". Elle marque sa volonté de se renforcer via "de nouvelles opportunités de snacking".

Dans cette région, la catégorie fromage reste encore principalement perçue comme un ingrédient de cuisine, note le groupe français.

"Grâce à Garudafood, nous allons ancrer durablement Bel en Indonésie et accélérer la transformation de la catégorie fromage dans toute l’Asie du Sud-Est", a commenté Cécile Béliot, la directrice générale de Bel, citée dans le communiqué.

"MBR pourra beaucoup apprendre de Bel, que ce soit en matière de développement produit, de R&D ou de compétences techniques spécifiques. Bel possède des marques iconiques et puissantes à l’échelle mondiale, qui sont également très appréciées des consommateurs indonésiens", a dit de son côté le PDG de Garudafood, Hardianto Atmadja.

Bel, né dans le Jura en 1865, avait annoncé en 2022 un autre partenariat avec un groupe indien.

Le groupe réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires hors d'Europe.