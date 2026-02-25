(Actualisé avec Salesforce, Lowe's, Axon Enterprise, contrats à terme et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O , baromètre de l'intelligence artificielle (IA), doit publier après la clôture ses résultats trimestriels, ce qui constituera un test majeur pour le marché.

L'action est en légère hausse dans les échanges en avant-Bourse.

* SALESFORCE CRM.N doit publier ses résultats trimestriels mercredi après la cloche, dans un contexte d'inquiétude quant aux perturbations que l'IA pourrait provoquer dans le secteur des logiciels.

* HP HPQ.N recule de près de 5% en avant-Bourse. Le groupe a dit mardi s'attendre à ce que la volatilité des puces mémoire persiste l'année prochaine et anticipe un effondrement de ses livraisons de PC.

* LUCID GROUP LCID.O abandonne 4% en avant-Bourse. Le constructeur de véhicules électriques a annoncé prévoir une hausse de sa production cette année à un rythme plus lent que l'an dernier et a fait état d'une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre sur fond de perturbation dans la chaîne d'approvisionnement, de hausse des coûts et de relèvement des droits de douane.

* LOWE'S LOW.N a publié mercredi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice inférieurs aux estimations pour 2026, de plus en plus de clients reportant leurs travaux de rénovation et réduisant leurs dépenses de bricolage en raison de l'incertitude économique et des coûts d'emprunt élevés.

L'action, qui a progressé mardi après les résultats de son rival Home Depot HD.N , recule mercredi d'environ 3% en avant-Bourse.

* FIRST SOLAR FSLR.O plonge de 14,85% en avant-Bourse. Le premier fabricant américain de panneaux solaires a annoncé anticiper un chiffre d'affaires annuel inférieur aux attentes de Wall Street, citant notamment des retards d'octroi de permis sous l'administration de Donald Trump.

* MOSAIC MOS.N perd 1% en avant-Bourse, le producteur d'engrais basé à Tampa, en Floride, n'ayant pas répondu aux attentes de Wall Street concernant le bénéfice du quatrième trimestre qui a été pénalisé par une forte baisse de la demande de phosphate aux Etats-Unis.

* WORKDAY WDAY.O chute de près de 10% en avant-Bourse. L'éditeur de logiciels d'entreprise a annoncé mardi prévoir des revenus d'abonnement pour l'exercice 2027 inférieurs aux attentes de Wall Street dans un contexte d'incertitude économique.

* CAVA GROUP CAVA.N bondit de 8,4% en avant-Bourse, le groupe prévoyant des ventes annuelles à magasins comparables supérieures aux attentes de Wall Street, pariant notamment sur une demande soutenue, même si la hausse des coûts liés aux matières premières et aux droits de douane pèse sur ses marges.

* VIR BIOTECHNOLOGY VIR.O abandonne 5,2% en avant-Bourse, le groupe ayant dévoilé un projet d'offre en actions de 200 millions de dollars.

* AXON ENTERPRISE AXON.O a fait état mardi d'un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses dispositifs de sécurité et ses produits logiciels. L'action grimpe de plus de 15% en avant-Bourse.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Kate Entringer)