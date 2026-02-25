 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre dans le vert avant Nvidia
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 16:08

Une enseigne de Wall Street est photographiée à l'extérieur de la Bourse de New York, à New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse mercredi, en amont de la publication par Nvidia, baromètre de l'appétit pour l'intelligence artificielle (IA) et ​première capitalisation boursière mondiale, de ses résultats qui constitueront un test majeur pour les marchés.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 229,62 points, soit 0,47%, à 49.404,12 points et le Standard & Poor's 500, plus large, ​progresse de 32,41 points, soit 0,47%, à 6.922,48 points.

Le Nasdaq Composite prend 150,71 points, soit 0,66%, à 23.014,39 points.

Les marchés américains se ​redressent alors que les inquiétudes liées à l'IA s'apaisent, ⁠le mois de février ayant particulièrement été agité sur fond de doute quant au retour sur ‌investissement concernant les dépenses massives dans le secteur et l'impact de cette révolution.

De fait, plusieurs secteurs, allant des logiciels à l'immobilier commercial en passant par le transport et ​la logistique, ont récemment enregistré de ‌fortes baisses, les nouveaux développements dans le domaine de l'IA ayant ravivé les ⁠craintes de perturbations à grande échelle de nombreux secteurs.

"Je pense que les perturbations liées à l'IA resteront un thème dominant du marché tout au long de l'année, car l'IA continue d'évoluer", note Sam Stovall, chef ⁠stratège chez CFRA.

"Nous sommes ‌toujours en présence de valorisations élevées sur le marché et il y aura encore ⁠un débouclage (des positions), non seulement dans la technologie et les logiciels en particulier, mais aussi dans d'autres ‌domaines", a-t-il prédit.

En attendant les comptes financiers après la clôture de Nvdia +0,60%), le sentiment ⁠du marché est plutôt bien orienté avec notamment un recul de près de ⁠5% de l'indice VIX de ‌la volatilité à Wall Street.

Outre Nvidia, d'autres grandes valeurs de la "tech" comme Salesforce, Intuit et Snowflake, seront ​scrutées cette semaine, alors que l'indice S&P 500 des ‌logiciels et services a chuté de près de 23% depuis le début de l'année.

Dans les résultats du jour, Axon Enterprise grimpe de ​14% après que le fabricant de pistolets à impulsion électrique a dépassé les attentes sur le bénéfice du quatrième trimestre, tandis que Workday chute de 6,75% après avoir annoncé anticiper des revenus ⁠d'abonnement pour l'exercice 2027 inférieurs aux estimations.

First Solar plonge de 14%, le fabricant de panneaux solaires ayant dit prévoir des ventes annuelles en dessous des attentes, tandis que Lowe's Companies recule de 1,95%, le distributeur ayant annoncé une prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année moins bonne que prévu.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Shashwat Chauhan et Ragini Mathur ​à Bangalore, édité par Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

