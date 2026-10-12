L'ambassadrice américaine en Grèce de plus en plus sur la sellette

L'ambassadrice américaine en Grèce, Kimberly Guilfoyle, à Athènes le 7 octobre 2026 ( POOL / Mark Schiefelbein )

Le président Donald Trump et son chef de la diplomatie Marco Rubio envisagent de limoger l'ambassadrice des États-Unis en Grèce, Kimberly Guilfoyle, fragilisée par une série de révélations compromettantes, rapportent plusieurs médias américains.

M. Trump devrait trancher rapidement le sort de celle qui fut l'ex-fiancée de son fils aîné, Don Junior, a précisé CNN dimanche.

Ces derniers jours, le Wall Street Journal a publié une série d'articles très embarrassants pour cette ancienne animatrice de Fox News devenue une figure du mouvement trumpiste Make America Great Again.

Selon le quotidien, Kimberly Guilfoyle a ainsi demandé à Eric Deters, un influent soutien de Donald Trump, de lui effacer une dette personnelle de 100.000 dollars figurant sur son compte de carte de crédit. Une allégation rendue publique alors que le secrétaire d'État Rubio effectuait la semaine dernière une tournée européenne passant justement par Athènes.

Dernière révélation en date, le Wall Street Journal a rapporté samedi, enregistrements à l'appui, des conversations dans lesquelles l'ambassadrice se vante de voyages et de séjours luxueux payés par de riches hommes d'affaires grecs.

Dans un autre échange cité par le journal, Kimberly Guilfoyle exprime sa fureur, en débitant des jurons, de ne pas figurer sur la liste des invités d'un dîner en marge du forum économique de Davos de janvier dernier.

La presse américaine s'est aussi fait l'écho ces derniers jours d'autres possibles conflits d'intérêts impliquant Kimberly Guilfoyle, qui fut également l'épouse du gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom.