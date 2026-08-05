Pause estivale : que faire de son portefeuille pendant les vacances ?

argent ete (Crédits: Adobe Stock)

Les vacances d'été sont souvent l'occasion de faire une pause… mais les marchés financiers, eux, continuent d'évoluer. Entre les résultats d'entreprises, les décisions des banques centrales, les tensions géopolitiques ou les événements imprévus, l'actualité économique ne s'interrompt pas pendant la période estivale.

Faut-il pour autant alléger son portefeuille avant de partir ? Vendre une partie de ses actions ou privilégier des placements plus sécurisés ? Dans la plupart des cas, la réponse est non. L'essentiel consiste surtout à vérifier que votre portefeuille reste cohérent avec vos objectifs et à prendre quelques précautions pour partir sereinement.

Faut-il modifier son portefeuille avant les vacances ?

Il n'existe pas de réponse universelle. La stratégie la plus adaptée dépend avant tout de votre horizon d'investissement, de votre tolérance au risque et de votre besoin éventuel de liquidités dans les prochains mois.

Si vous investissez pour préparer votre retraite dans quinze ou vingt ans, quelques semaines de vacances ne justifient généralement pas de modifier une stratégie construite sur le long terme. En revanche, si vous prévoyez un achat immobilier ou un projet important dans les prochains mois, il peut être pertinent de vérifier que les sommes dont vous aurez bientôt besoin ne sont pas exposées à une volatilité excessive.

Avant toute décision, mieux vaut donc prendre du recul sur l'ensemble de son allocation plutôt que de réagir à l'actualité ou à la proximité des vacances.

Vérifier que son portefeuille est adapté à son profil

L'été peut être un bon moment pour réaliser un bilan de son portefeuille, sans nécessairement procéder à de grands changements.

Commencez par vérifier son niveau de diversification. Un portefeuille composé exclusivement d'actions d'un même secteur ou d'une même zone géographique est généralement plus exposé aux aléas économiques qu'un portefeuille réparti entre plusieurs classes d'actifs, secteurs d'activité et régions du monde.

Il est également utile de contrôler le poids des principales lignes. Avec la hausse des marchés, certaines positions peuvent progressivement représenter une part importante du portefeuille. Sans forcément vendre, il peut être intéressant de s'interroger sur le niveau de risque réellement souhaité.

Enfin, assurez-vous que votre allocation d'actifs reste en adéquation avec votre profil d'investisseur. Selon vos objectifs, votre patrimoine peut être réparti entre plusieurs supports : actions pour rechercher de la performance sur le long terme, obligations pour apporter davantage de stabilité, fonds monétaires ou liquidités pour les besoins à court terme, voire fonds en euros au sein d'une assurance vie pour la partie la plus sécurisée de votre épargne.

Comment protéger ses investissements pendant l'été ?

Conserver une poche de liquidités

Détenir une partie de son patrimoine sous forme de liquidités ou de placements très peu risqués permet de faire face à un besoin imprévu sans devoir vendre des actifs financiers dans de mauvaises conditions. Cette réserve peut également permettre de saisir d'éventuelles opportunités d'investissement si les marchés connaissent un épisode de volatilité.

Diversifier plutôt que vendre dans la précipitation

Les périodes d'incertitude incitent parfois certains investisseurs à vendre une partie de leur portefeuille avant les vacances. Pourtant, il est souvent préférable de privilégier une diversification adaptée à son profil plutôt que de tenter d'anticiper les mouvements de marché.

Répartir ses investissements entre différentes classes d'actifs permet généralement de limiter l'impact d'un événement défavorable sur l'ensemble du patrimoine, sans remettre en cause une stratégie de long terme.

Utiliser les ordres de Bourse avec prudence

Si vous craignez une forte volatilité pendant votre absence, certains types d'ordres peuvent permettre d'encadrer l'exécution de vos transactions. Les ordres à seuil ou à plage de déclenchement, par exemple, permettent de définir à l'avance un niveau de prix auquel un ordre d'achat ou de vente sera déclenché.

Ces outils peuvent être utiles dans certaines situations, mais ils ne garantissent ni un prix d'exécution précis, ni une protection totale contre les variations brutales des marchés, notamment en cas de forte volatilité ou de gap à l'ouverture.

Rester vigilant face aux arnaques estivales

L'été constitue également une période propice aux tentatives de fraude. Les escrocs profitent parfois d'une moindre vigilance pour diffuser de faux e-mails, usurper l'identité d'établissements financiers ou proposer de prétendus investissements à rendement garanti.

Avant toute opération, vérifiez toujours l'identité de votre interlocuteur, ne communiquez jamais vos codes de sécurité et méfiez-vous des promesses de gains rapides ou sans risque.

Faut-il suivre les marchés pendant ses vacances ?

Il n'est pas nécessaire de consulter son portefeuille plusieurs fois par jour pendant les vacances, surtout si votre stratégie est construite sur le long terme. En revanche, il peut être utile de configurer des alertes de cours ou des notifications sur votre application de courtage afin d'être informé en cas de variation importante d'une valeur ou d'un indice. L'essentiel reste toutefois d'éviter les décisions prises sous le coup de l'émotion. Les marchés connaissent régulièrement des phases de volatilité, y compris pendant l'été. Réagir dans l'urgence à une baisse ponctuelle peut conduire à vendre au mauvais moment et compromettre une stratégie d'investissement de long terme.

Les erreurs à éviter avant de partir en congés

Vendre uniquement parce que l'on part

Le simple fait de s'absenter quelques semaines ne constitue généralement pas une raison suffisante pour modifier son portefeuille. Une décision d'investissement doit avant tout être motivée par vos objectifs patrimoniaux et non par votre calendrier de vacances.

Vouloir anticiper tous les événements

Personne ne peut prévoir avec certitude l'évolution des marchés. Chercher à anticiper chaque annonce économique ou chaque événement géopolitique conduit souvent à multiplier les arbitrages, sans garantie d'améliorer la performance de son portefeuille.

Investir dans l'urgence

À l'inverse, il peut être tentant de vouloir profiter d'une baisse des marchés juste avant de partir. Là encore, mieux vaut éviter les décisions précipitées. Une stratégie d'investissement progressive, par exemple au moyen de versements réguliers, permet généralement de limiter l'impact des fluctuations de court terme.

Oublier la sécurité des accès

Enfin, pensez à sécuriser l'accès à vos comptes financiers avant votre départ. Activez la double authentification lorsqu'elle est disponible, mettez à jour vos applications et évitez de consulter ou d'utiliser vos espaces bancaires depuis un réseau Wi-Fi public non sécurisé.

Quelques précautions simples suffisent souvent à réduire les risques de fraude pendant vos vacances.