Guerre en Ukraine : un deuxième fabricant russe de drones visé par une tentative d'assassinat

L'entreprise UralDronzavod et son directeur Vladimir Tkatchouk "ont attiré l'attention du président Poutine lui-même" et reçoivent "un soutien sans réserve" du ministère russe de la Défense, selon l'UE.

Des policiers russes (illustration) ( AFP / STRINGER )

Le directeur d'une entreprise fabriquant des drones utilisés contre l'Ukraine a été victime d'une tentative d'assassinat, a indiqué mercredi 5 août l'agence d'État russe Tass . Il a été grièvement blessé dans l'explosion d'une voiture en Russie, une semaine après une première attaque ayant visé un autre entrepreneur.

Vladimir Tkatchouk "se trouve en réanimation dans un état grave, les médecins luttent pour lui sauver la vie", a affirmé une source au sein des services de secours citée par Tass . Les circonstances de cette explosion restent floues, mais elle se serait produite près d'Ekaterinbourg , une ville de l'Oural, d'après des médias russes. Une enquête pénale pour tentative de meurtre a été ouverte, selon Tass .

Des images publiées sur les réseaux sociaux, dont l'authenticité n'a pas été vérifiée par l' AFP , montrent une voiture calcinée, entourée de débris carbonisés.

Sanctions européennes et américaines

Vladimir Tkatchouk dirige l'entreprise UralDronzavod, placée sous sanctions européennes et américaines pour son soutien à l'offensive russe en Ukraine. Basée à Ekaterinbourg, elle produit notamment le drone FPV Upyr utilisé contre les forces ukrainiennes.

L'entreprise et son directeur Vladimir Tkatchouk "ont attiré l'attention du président Poutine lui-même" et reçoivent "un soutien sans réserve" du ministère russe de la Défense, selon l'UE. Vladimir Tkatchouk a présenté en 2024 ses drones au président russe, selon des images publiées par les médias officiels du pays.

Un autre entrepreneur russe concevant des drones utilisés contre l'Ukraine, Andreï Tcherezov, a été blessé par balle mercredi dernier à Toula , dans l'ouest de la Russie.

Depuis le début de l'attaque russe à grande échelle contre l'Ukraine, en février 2022, plusieurs assassinats ou tentatives d'assassinat, parfois revendiqués par Kiev, ont visé des responsables et des militaires russes.