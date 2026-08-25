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Le patron de la CIA en visite mardi à Moscou (médias américains)
information fournie par AFP 25/08/2026 à 17:28
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Le patron de la CIA, John Ratcliffe, le 13 juillet 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Le patron de la CIA, John Ratcliffe, le 13 juillet 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Le patron de la CIA John Ratcliffe est en visite mardi à Moscou, selon les médias américains CBS et Axios, sans que le gouvernement américain ni le Kremlin n'aient jusqu'ici officiellement confirmé ce déplacement.

Un avion militaire américain avait décollé mardi matin de Lettonie en direction de l'aéroport moscovite de Vnoukovo, selon des données du site spécialisé Flightradar24.

Le Financial Times affirme pour sa part que Washington a demandé à l'Ukraine, qui a accepté, de ne frapper ni la capitale russe, ni Saint-Pétersbourg ni d'autres zones du nord de la Russie lundi, mardi et mercredi, afin de permettre le voyage d'un haut responsable américain.

De nombreux sujets peuvent justifier ce rare déplacement du plus haut responsable du renseignement extérieur américain: la guerre en Ukraine; le conflit avec l'Iran, à l'heure où Washington s'efforce de rallier des puissances étrangères à sa stratégie de pression économique sur Téhéran; ou encore des échanges de prisonniers.

Le président Donald Trump, qui maintient une ligne de communication directe avec Vladimir Poutine, avait affirmé le 11 août avoir obtenu la libération d'un ancien Marine détenu en Russie, Robert Gilman, lors de discussions personnelles avec son homologue.

Il avait envoyé plusieurs fois son gendre Jared Kushner et l'émissaire spécial Steve Witkoff à Moscou pour des discussions avec le président russe.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 17:59

    ce sourire nié,innocent pendant que des familles ,des soldats Russes comme Américains souffrent et meurent. les médias devraient photographier des visages neutre tout simplement !!

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