Les Bourses européennes terminent sans direction claire: Paris -0,16%, Londres +0,29%, Francfort +0,61%

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé la séance mardi sans direction claire, brassant toujours de faibles volumes d'échanges dans l'attente des résultats de Nvidia, baromètre de la tech, et de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole aux Etats-Unis.

Francfort a terminé en franche hausse (+0,61%) portée par une révision à la hausse de la croissance allemande au deuxième trimestre. Londres a progressé (+0,29%) malgré la baisse des prix du pétrole, tout comme Milan (+0,34%). Paris a reculé (-0,16%).

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