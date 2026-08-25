Inde: heurts entre policiers et jeunes protestant à propos des emplois et des examens

La police utilise des canons à eau pour disperser des manifestants prenant part à des protestations contre les fraudes lors de concours et contre le chômage, à Patna le 25 août 2026. ( AFP / Sachin KUMAR )

Des heurts ont éclaté mardi entre la police indienne et des étudiants et jeunes sans emploi à Patna (nord-est) alors que des manifestants se dirigeaient vers la résidence du chef du gouvernement de l'Etat du Bihar pour exiger des emplois et la transparence dans les concours de recrutement.

La police a fait usage de canons à eau lorsque quelques milliers de manifestants ont franchi les barrières de sécurité mises en place dans la capitale régionale de l'Etat du Bihar.

Ces nouvelles manifestations interviennent un mois après le vaste mouvement de protestation animé par des étudiants de New Delhi qui avait conduit à la démission du ministre de l'Education en raison d'irrégularités présumées dans l'organisation d'importants examens.

Des vidéos du site de Patna montrent des manifestants réclamant des emplois, l'annulation d'un concours clé de recrutement et des modifications du format des examens annoncé par le gouvernement.

La police locale a rendu une partie des protestataires responsables des affrontements.

"La police identifiera ceux qui étaient impliqués dans les jets de pierres sur les policiers et prendra des mesures à leur encontre", a déclaré mardi à la presse le responsable de la police de Patna, Kartikeya K Sharma.

Les manifestations ont commencé la semaine dernière, rassemblant initialement des jeunes sans emploi, avant de prendre de l'ampleur et de s'élargir à d'autres revendications.

Le chef du gouvernement du Bihar Samrat Choudhary, du parti Bharatiya Janata Party (BJP) du Premier ministre indien Narendra Modi, a assuré que son gouvernement était "à l'écoute de la voix de chaque étudiant".

Le gouvernement "lance à partir d'aujourd'hui le +Camp de soutien aux étudiants+ pour résoudre rapidement les problèmes, plaintes et suggestions des étudiants", a déclaré M. Choudhary dans un post sur X.

"Les étudiants pourront enregistrer leurs plaintes en ligne et suivre leur statut", a-t-il assuré.

Le manque d'emplois, pour des millions de jeunes entrant sur le marché du travail, est un enjeu électoral majeur.

En raison d'un marché de l'emploi très tendu, les emplois de l'administration, qui offrent une stabilité à long terme, sont convoités par des millions d'étudiants, dans un contexte de concurrence très forte, ce qui incite à la corruption et à des fraudes dans le recrutement et les concours.

Depuis les manifestations de New Delhi, qui étaient organisées par le "Parti du peuple des cafards" (CJP), des manifestations similaires ont eu lieu dans d'autres Etats, contestant aussi bien le parti au pouvoir que ceux de l'opposition.

Dans l'Etat de Karnataka (sud), des membres d'une organisation étudiante liée au BJP ont organisé mardi une manifestation près de la résidence du chef du gouvernement de cet Etat pour protester contre des irrégularités supposées dans le recrutement pour les emplois de la fonction publique.

Des images de l'agence de presse indienne PTI montrent des policiers en train d'extraire de force des manifestants des lieux.