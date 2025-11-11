(Actualisé avec valeurs technologiques, précisions sur le secteur aérien, Paramount Skydance, Alphabet, Occidental Petroleum, Rocket Lab et Rigetti Computing, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC .

* VALEURS TECHNOLOGIQUES - L'action NVIDIA NVDA.O recule de 1,4% en avant-Bourse, après que SoftBank Group 9984.T a annoncé avoir cédé le reste de ses actions dans le leader de l'IA pour 5,83 milliards de dollars.

L'entreprise de cloud computing COREWAVE CRWV.O cède pour sa part 8,7% après avoir abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, pénalisé par un retard chez un partenaire tiers exploitant un centre de données.

Les actions liées à l'intelligence artificielle ont rebondi dans la séance de lundi après les fortes pertes enregistrées la semaine dernière, Nvidia clôturant sur une hausse de 5,8% et PALANTIR PLTR.O de 8,8%.

* ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O devrait par ailleurs présenter mardi ses projets concernant ses activités dans le domaine des puces et des systèmes d'IA lors d'une journée investisseurs à New York.

* ALPHABET GOOGL.O - Google

va investir

environ 5 milliards d'euros en Allemagne, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier, dans le but d'étendre son infrastructure et la capacité de ses centres de données dans la plus grande économie européenne.

* SECTEUR AÉRIEN - Les compagnies aériennes ont été pénalisées lundi en raison des perturbations causés par le "shutdown", United Airlines UAL.O ayant perdu 1,32% et American Airlines AAL.O 2,5%.

Malgré l'espoir que la fermeture du gouvernement fédéral prenne fin cette semaine, les voyageurs doivent encore s'attendre à quelques jours difficiles avant que le trafic aérien ne revienne à la normale.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O avance de 5,5% en avant-Bourse après que la société a annoncé de nouvelles réductions de coûts et son intention d'investir 1,5 milliard de dollars dans ses divisions streaming et studio, renforçant ainsi la confiance des investisseurs après la publication de ses premiers résultats depuis la fusion.

* BOEING BA.N a reçu la semaine dernière l'autorisation de l'agence américaine de réglementation aérienne pour entamer la troisième des cinq phases principales des essais en vol de certification de son avion gros-porteur 777-9, a rapporté lundi le site Air Current, citant des sources.

* INTEL INTC.O a annoncé lundi que son directeur général, Lip-Bu Tan, superviserait les efforts du fabricant de puces en matière d'intelligence artificielle après le départ du directeur technique de l'entreprise pour OpenAI, le fabricant de ChatGPT.

* BEYOND MEAT BYND.O a annoncé lundi une perte trimestrielle plus importante et des prévisions de ventes pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street, alors que le fabricant de viande végétale est confronté à une demande atone pour ses produits. Le titre abandonne 9% en avant-Bourse.

* OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N a dépassé lundi les prévisions concernant son bénéfice au troisième trimestre, la hausse de sa production ayant aidé le producteur américain de pétrole de schiste à contrer la baisse des prix du pétrole.

* ROCKET LAB RKLB.O avancent de 9,8% en avant-Bourse après que la société spatiale a annoncé un chiffre d'affaires record pour le troisième trimestre.

* RIGETTI COMPUTING RGTI.O a annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le troisième trimestre, ce qui fait reculer son action de 3,6% dans les échanges en avant-Bourse.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)