Wall Street ouvre en ordre dispersé avec les inquiétudes sur la "tech" et en attendant la fin du "shutdown"
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 17:30

Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York

Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, les inquiétudes concernant la valorisation élevée des entreprises technologiques refaisant surface, alors que les investisseurs attendent avec impatience la fin du "shutdown" américain.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 68,23 points, soit 0,14%, à 47.436,86 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,18% à 6.820,42 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,48%, soit 112,18 points, à 23.415,00 points.

Les inquiétudes concernant les entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA), qui ont été les principaux moteurs du marché haussier cette année, persistent, les traders évaluant les rendements des dépenses technologiques et circulaires au sein du secteur.

Par ailleurs, le Sénat américain a approuvé lundi soir un projet de loi de financement temporaire de l'administration fédérale destiné à sortir du "shutdown" le plus long de l'histoire du pays.

Le texte est désormais entre les mains de la Chambre des représentants, dont le président Mike Johnson a déclaré qu'il souhaitait le faire adopter dès mercredi et le transmettre à Donald Trump pour qu'il le promulgue.

Aux valeurs, CoreWeave cède 9,82% après avoir abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, pénalisé par un retard chez un partenaire tiers exploitant un centre de données.

Nvidia est dans le rouge aussi et recule de 2,21%, après que SoftBank Group a annoncé avoir cédé le reste de ses actions dans le leader de l'IA pour 5,83 milliards de dollars.

En revanche, Paramount Skydance est dans le vert, avançant de 7,87% après que la société a annoncé de nouvelles réductions de coûts et son intention d'investir 1,5 milliard de dollars dans ses divisions streaming et studio, renforçant ainsi la confiance des investisseurs après la publication de ses premiers résultats depuis la fusion.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur [L8N3WN0H3]

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

