Google va investir 6,4 milliards de dollars dans l'infrastructure en nuage en Allemagne

Google GOOGL.O , le groupe Alphabet, investira 5,5 milliards d'euros (6,41 milliards de dollars) en Allemagne au cours des prochaines années afin d'étendre son infrastructure et la capacité de ses centres de données dans la plus grande économie d'Europe, ont déclaré mardi des représentants de l'entreprise et du gouvernement.

Le plan comprend un nouveau centre de données à Dietzenbach, près de Francfort, ainsi que l'expansion du site de l'entreprise américaine dans la ville de Hanau, également dans l'État de Hesse, en Allemagne centrale, ont déclaré Google et des représentants de l'État lors d'une conférence de presse à Berlin.

Marianne Janik, vice-présidente de Google Cloud Europe du Nord, a déclaré à Reuters que l'investissement concernerait 100 personnes travaillant respectivement à Dietzenbach et à Hanau.

Philipp Justus, responsable de Google en Allemagne, a déclaré que le projet était susceptible de garantir un total de 9 000 emplois indirects dans la région.

"L'effet multiplicateur économique de cet investissement sera considérable", a-t-il ajouté.

Le ministre des finances, Lars Klingbeil, a déclaré que le plan d'investissement de Google était un "signal vraiment important pour l'Allemagne en tant que lieu d'implantation d'entreprises". Klingbeil a mentionné la création par son gouvernement d'un énorme fonds d'infrastructure hors budget destiné à promouvoir l'Allemagne en tant que lieu d'implantation d'entreprises, mais il a précisé qu'aucune subvention publique ne serait accordée pour l'investissement de Google.

"Les fonds sont disponibles depuis quelques semaines et nous constatons un intérêt et une demande considérables. Notre objectif est clairement de moderniser notre pays et de faire progresser son économie", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,8575 euro)