Google va investir 6,4 milliards de dollars dans l'infrastructure en nuage en Allemagne
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de la conférence de presse)

Google GOOGL.O , le groupe Alphabet, investira 5,5 milliards d'euros (6,41 milliards de dollars) en Allemagne au cours des prochaines années afin d'étendre son infrastructure et la capacité de ses centres de données dans la plus grande économie d'Europe, ont déclaré mardi des représentants de l'entreprise et du gouvernement.

Le plan comprend un nouveau centre de données à Dietzenbach, près de Francfort, ainsi que l'expansion du site de l'entreprise américaine dans la ville de Hanau, également dans l'État de Hesse, en Allemagne centrale, ont déclaré Google et des représentants de l'État lors d'une conférence de presse à Berlin.

Marianne Janik, vice-présidente de Google Cloud Europe du Nord, a déclaré à Reuters que l'investissement concernerait 100 personnes travaillant respectivement à Dietzenbach et à Hanau.

Philipp Justus, responsable de Google en Allemagne, a déclaré que le projet était susceptible de garantir un total de 9 000 emplois indirects dans la région.

"L'effet multiplicateur économique de cet investissement sera considérable", a-t-il ajouté.

Le ministre des finances, Lars Klingbeil, a déclaré que le plan d'investissement de Google était un "signal vraiment important pour l'Allemagne en tant que lieu d'implantation d'entreprises". Klingbeil a mentionné la création par son gouvernement d'un énorme fonds d'infrastructure hors budget destiné à promouvoir l'Allemagne en tant que lieu d'implantation d'entreprises, mais il a précisé qu'aucune subvention publique ne serait accordée pour l'investissement de Google.

"Les fonds sont disponibles depuis quelques semaines et nous constatons un intérêt et une demande considérables. Notre objectif est clairement de moderniser notre pays et de faire progresser son économie", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,8575 euro)

    à l'intelligence artificielle et à la transformation climatiquement neutre :
    Oui si il y a du vent et du soleil sinon ce sera au charbon , car aucune centrale nucléaire dans les tuyaux

    Et du coup les acteurs européens ( souverains ) ils sont ou ?

