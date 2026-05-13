 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 14:03

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, précisions sur Walmart et Alibaba, résultats de Nebius)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,2% pour le Dow Jones .DJI , mais en progression de 0,21% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,7% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA - Jensen Huang, le directeur général du géant américain des puces, s'est joint à la dizaine de dirigeants d'entreprises qui accompagnent cette semaine Donald Trump en Chine, où le locataire de la Maison blanche doit notamment prendre part à un sommet avec son homologue chinois Xi Jinping.

Le président américain placera l'intelligence artificielle(IA) au coeur des discussions avec le dirigeant chinois, une première qui souligne l'importance stratégique de cette technologie bien que peu d'engagements concrets soient attendus.

D'autres dirigeants d'entreprises font également partie de la délégation américaine, parmi lesquels Elon Musk, de TESLA

TSLA.O et Tim Cook, d'APPLE AAPL.O .

* SECTEUR DES PUCES - Les ventes massives en Bourse dans le secteur enregistrées mardi ont pris fin au regard des contrats à terme qui suggèrent un rebond ce mercredi. En avant-Bourse MICRON TECHNOLOGY MU.O grimpe de 6,2%, WESTERN DIGITAL WDC.O de 3,1%, SEAGATE STX.O de 2,8% et SANDISK SNDK.O de 5,3%.

* SECTEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX - L'Espagne entend bien mettre en place de nouvelles règles visant à mieux encadrer les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle (IA), malgré un lobbying intense de la part du secteur technologique contre ces mesures, a dit à Reuters Oscar Lopez, le ministre chargé de la Transformation numérique.

Nombre de pays, surtout en Europe, multiplient les initiatives pour emboîter les pas à l'Australie, devenue en décembre le premier pays dans le monde à bloquer l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans.

META META.O - Des salariés de Meta ont distribué des tracts sur plusieurs sites aux États-Unis pour protester contre l'installation récente par l'entreprise d'un logiciel de suivi de souris sur leurs ordinateurs, selon des photos des documents consultées par Reuters.

* ALIBABA BABA.N cède 1,5% en avant-Bourse. Le groupe chinois coté à Wall Street a fait état mercredi d'une hausse de 3% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, mais son bénéfice a été affecté par l'augmentation des investissements dans l'IA et l'infrastructure "cloud".

* NEBIUS NBIS.O a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires trimestriel avait été multiplié par près de huit, profitant de la forte demande en infrastructures d'IA et en services cloud dans un contexte de forte croissance des dépenses des entreprises dans ce domaine.

L'action bondit de 13% en avant-Bourse.

* BIRKENSTOCK HOLDING BIRK.N chute de 6,6% en avant-Bourse. Le fabricant allemand de sandales haut de gamme, coté à Wall Street, a raté mercredi les attentes de Wall Street sur les ventes du deuxième trimestre et a précisé que le conflit au Moyen-Orient avait retardé certaines livraisons dans la région.

* WALMART WMT.O a supprimé 1.000 postes dans le cadre de la simplification de sa structure opérationnelle, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Le premier distributeur mondial accélère sa transformation numérique pour mieux rivaliser avec AMAZON AMZN.O , COSTCO

COST.O et Aldi.

* JP MORGAN JPM.N s'apprête à procéder à une réorganisation des postes de direction de sa division de banque d'investissement dans le cadre d'une restructuration plus large, rapporte mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* BROWN-FORMAN BFb.N a rejeté une offre de rachat en de 32 dollars par action émanant du fabricant américain de spiritueux Sazerac, a dit une source proche du dossier, quelques semaines après l'échec des négociations entre le fabricant de Jack Daniel's et le groupe français Pernod Ricard PERP.PA .

* HF SINCLAIR DINO.N a annoncé mardi que son directeur général, Timothy Go, avait quitté le groupe le 11 mai, dans le cadre d'un accord de départ à l'amiable et après avoir été en congé volontaire pendant près de trois mois.

* CISCO CSCO.O doit publier ses résultats trimestriels mercredi soir après la clôture de la Bourse de New York.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALIBABA GROUP
134,670 USD NYSE -1,83%
AMAZON.COM
265,8200 USD NASDAQ -1,18%
APPLE
294,8000 USD NASDAQ +0,72%
BIRKEN
37,975 USD NYSE -3,00%
CISCO SYSTEMS
99,2900 USD NASDAQ +0,58%
COSTCO WHSL
1 021,8800 USD NASDAQ +2,25%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 760,56 Pts Index Ex +0,11%
Gaz naturel
2,84 USD NYMEX 0,00%
HF SINCLAIR
71,350 USD NYSE -2,03%
JPMORGAN CHASE
305,020 USD NYSE +1,70%
META PLATFORMS
603,0000 USD NASDAQ +0,69%
MICRON TECHNOLOGY
766,5800 USD NASDAQ -3,61%
NASDAQ Composite
26 088,20 Pts Index Ex -0,71%
NEBIUS GROUP RG-A
179,1100 USD NASDAQ -3,76%
NVIDIA
220,7800 USD NASDAQ +0,61%
PERNOD RICARD
60,8600 EUR Euronext Paris -1,04%
Pétrole Brent
107,55 USD Ice Europ -0,13%
Pétrole WTI
101,91 USD Ice Europ -0,31%
S&P 500 INDEX
7 400,96 Pts CBOE -0,16%
SANDISK
1 452,0200 USD NASDAQ -6,17%
SEAGATE HLDGS
808,7950 USD NASDAQ -3,02%
TESLA
433,4500 USD NASDAQ -2,60%
WALMART
130,3500 USD NASDAQ +2,16%
WESTERN DIGITAL
488,7400 USD NASDAQ -5,25%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?
    Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?
    information fournie par Ecorama 13.05.2026 14:10 

    L'inflation américaine remonte à 3,8 % en avril, tirée par l'envolée de l'énergie. Le président américain est par ailleurs à Pékin pour deux jours de sommet avec Xi Jinping, sur fond de tensions persistantes dans le détroit d'Ormuz. Pétrole iranien, rapport de ... Lire la suite

  • L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York
    Wall Street vue en ordre dispersé, l'Europe rebondit malgré l'incertitude géopolitique
    information fournie par Reuters 13.05.2026 14:06 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes rebondissent mercredi à mi-séance, à l'exception de Paris, portées par la légère baisse ‌des cours du pétrole et les résultats des entreprises, tandis que les investisseurs surveillent ... Lire la suite

  • Ouverture officielle du Parlement, aux Chambres du Parlement, à Londres
    La Grande-Bretagne entend renforcer ses liens avec l'UE via une nouvelle loi
    information fournie par Reuters 13.05.2026 13:59 

    Le Premier ministre britannique, Keir ‌Starmer, compte faire adopter une loi permettant de renforcer les liens entre la Grande-Bretagne et ​l'Union européenne, le dirigeant travailliste érigeant en priorité l'amélioration des relations économiques avec les Vingt-Sept ... Lire la suite

  • Une affiche anti-américaine sur laquelle est écrit en persan "Nos canons sont pleins" en référence au détroit d'Ormuz, déployée sur un pont au-dessus d'une autoroute à Téhéran, le 12 mai 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 13.05.2026 13:28 

    Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient mercredi: . Huit morts dans des frappes israéliennes au Liban L'armée israélienne a intensifié ses frappes mercredi au Liban, dont trois ont visé des voitures au sud de Beyrouth, faisant huit ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 960,8 -0,24%
SOITEC
157,05 +8,53%
NOVACYT
0,709 -11,04%
Pétrole Brent
107,41 -0,26%
NANOBIOTIX
41,24 +2,43%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank