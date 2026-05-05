Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio lors d'un point presse à la Maison Blanche, le 5 mai 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )

Voici les derniers développements mardi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, où le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril a été fragilisé par des accrochages et une reprise des frappes dans le Golfe :

. Rubio assure que la phase offensive de la guerre est "finie"

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a assuré mardi que la phase offensive du conflit avec l'Iran était "finie", pendant une conférence de presse à la Maison Blanche.

"Nous avons passé ce stade", a-t-il déclaré, martelant que Washington se trouvait désormais dans une phase "défensive", avec une nouvelle opération annoncée par Donald Trump et baptisée "Projet Liberté".

. L'Iran dément "catégoriquement" avoir attaqué les Emirats

Une femme agite un drapeau iranien devant une affichage anti-américaine faisant référence au président américain Donald Trump et au détroit d'Ormuz à Téhéran, le 5 mai 2026 ( AFP / - )

Le commandement militaire iranien a "catégoriquement" démenti avoir attaqué les Emirats arabes unis, qui ont dit mardi avoir activé leur défense aérienne pour le deuxième jour consécutif face à des missiles et des drones tirés d'Iran.

"Les forces armées de la République islamique d'Iran n'ont mené aucune opération de missiles ou de drones contre les Emirats arabes unis ces derniers jours", a affirmé le porte-parole du quartier général du commandement des forces armées, Khatam Al-Anbiya, cité par la télévision d'Etat.

. Les Américains prêts à reprendre le combat

Photo obtenue de l'agence iranienne Isna le 4 mai 2026 montrant des navires à l'ancre dans le détroit d'Ormuz, au large de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran ( ISNA / Amirhossein KHORGOOEI )

Les Etats-Unis ont assuré être prêts à relancer les hostilités en cas de riposte iranienne à leur action dans le détroit d'Ormuz, au lendemain d'accrochages et d'une reprise des frappes sur les Emirats qui fragilisent le cessez-le-feu.

"Si vous attaquez les troupes américaines ou des navires de commerce innocents, vous serez confrontés à une force américaine écrasante et dévastatrice", a mis en garde le ministre américain de la Défense Pete Hegseth, s'adressant aux responsables iraniens. L'armée américaine "est prête à reprendre des opérations majeures de combat" si l'ordre en est donné, a quant à lui déclaré son chef d'état-major, Dan Caine, présent à ses côtés.

. Trump appelle l'Iran à "faire ce qui est intelligent"

Les autorités iraniennes "devraient faire ce qui est intelligent, parce que nous ne voulons pas y aller et tuer des gens. Je ne veux pas faire ça", a lancé Donald Trump.

"Nous sommes dans un petit accrochage sur le plan militaire. Je parle d'+accrochage+ parce que l'Iran n'a aucune chance", a par ailleurs estimé le président américain qui avait évoqué lundi une "mini guerre". Auparavant, il avait parlé de "petite excursion".

. Ormuz: l'Iran dit "ne même pas avoir commencé" son bras de fer avec les Etats-Unis

L'influent président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a prévenu que son pays n'avait "même pas encore commencé" son bras de fer avec les Etats-Unis, au lendemain d'accrochages dans le détroit d'Ormuz.

. Macron dit qu'il va parler au président iranien

Le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait parler mardi à son homologue iranien Massoud Pezeshkian, après le regain de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis.

. Le chef de la diplomatie iranienne se rend mardi en Chine

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi se rend mardi en Chine pour des discussions qui porteront sur la situation au Moyen-Orient.

. Maersk annonce le passage par Ormuz d'un de ses bateaux, sous escorte américaine

Le géant danois du transport de marchandises par conteneurs Maersk a affirmé que l'un de ses navires, l'Alliance Fairfax, transportant des véhicules et sous pavillon américain, avait quitté le détroit d'Ormuz lundi, "accompagné de moyens militaires américains".

Lundi, le commandement militaire américain pour la région (Centcom) avait déclaré que deux navires marchands battant pavillon américain avaient pu franchir "avec succès" ce bras de mer.