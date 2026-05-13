Tech: le bénéfice net annuel d'Alibaba plombé par l'IA

Les bureaux d'Alibaba à Pékin, le 1er avril 2026 ( AFP / WANG Zhao )

Géant chinois du commerce en ligne, Alibaba a annoncé mercredi une baisse de 18% de son bénéfice net annuel, lesté par une guerre des prix et par ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe de Hangzhou (est du pays) exploite certaines des plus grandes applications chinoises d'achat sur internet, comme Taobao (en Chine) et AliExpress (à l'étranger), ce qui fait de ses performances un indicateur du moral des consommateurs chinois.

Le commerce en ligne est toutefois contrarié par une guerre des prix et une consommation morose en Chine, qui poussent Alibaba à accorder des rabais sur ses plateformes. Cette tendance s'est apaisée mais rogne toujours les bénéfices de la compagnie.

Pour se diversifier, l'entreprise investit des dizaines de milliards d'euros dans l'IA. Mais ses actionnaires attendent de voir comment elle compte transformer ces montants faramineux en profits concrets.

Le bénéfice net d'Alibaba pour l'exercice 2025-2026, qui s'est achevé le 31 mars, était de 105,9 milliards de yuans (13,3 milliards d'euros), contre 129,5 milliards de yuans l'année précédente, a annoncé le groupe dans un communiqué à la Bourse de Hong Kong. Il s'agit donc d'une chute de 18%.

Le chiffre d'affaires était de 243,4 milliards de yuans (30,6 milliards d'euros) lors du dernier trimestre - en hausse de 3% sur un an.

- "Avancées rapides" -

"Les investissements d'Alibaba dans l'IA à tous les niveaux de sa chaîne technologique ont quitté le stade de l'incubation pour entrer dans celui de la commercialisation à grande échelle", s'est félicité Eddie Wu, directeur général du groupe.

Au cours du dernier trimestre, l'entreprise "a réalisé des avancées rapides sur ses modèles, sur l'infrastructure cloud et les applications", a-t-il ajouté.

Les modèles d'IA open Source (c'est-à-dire librement accessibles et modifiables) d'Alibaba, nommées "Qwen", sont populaires auprès des programmeurs du monde entier.

L'entreprise a annoncé cette semaine avoir intégré les fonctions "agentiques" de Qwen – des outils capables d'effectuer des tâches complexes pour les utilisateurs – dans son application star Taobao.

Eddie Wu a affirmé mercredi dans le communiqué voir un "potentiel énorme" dans ces agents IA, aptes à agir sans intervention humaine.

Des analystes de Bloomberg Intelligence ont déclaré avant la publication des résultats qu'Alibaba "va probablement renforcer encore davantage l'intégration de l'IA dans son écosystème au cours de l'exercice 2027".

Le groupe maintiendra "des dépenses élevées pour stimuler l'adoption (des outils d'IA) par les utilisateurs", prédisent-ils.

- Investissement dans DeepSeek? -

Alibaba, aux côtés d'un autre géant technologique national, Tencent, serait en discussion pour investir dans la start-up chinoise d'IA DeepSeek, qui a dévoilé en avril un nouveau modèle d'intelligence artificielle très attendu.

Contactée par l'AFP, Alibaba n'a pas réagi dans l'immédiat à ces informations de presse, qui évoquaient une levée de fonds susceptible de valoriser DeepSeek jusqu'à 50 milliards de dollars (43 milliards d'euros). Les produits d'Alibaba dans l'IA séduisent jusqu'à présent par leur qualité.

Son générateur vidéo HappyHorse a ainsi dominé des tests comparatifs réalisés lors de son lancement en avril.

La publication des résultats d'Alibaba mercredi a lieu après que Tencent a annoncé plus tôt dans la journée un bénéfice trimestriel en hausse de 21%.

Poids lourd mondial du jeu vidéo, le groupe basé à Shenzhen (sude de la Chine) a également réalisé d'importants investissements dans l'IA ces dernières années.