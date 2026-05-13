États-Unis: Les sénateurs républicains de Caroline du Sud rejettent le redécoupage électoral soutenu par Trump

PHOTO DE FICHIER : Le représentant américain Jim Clyburn (D-SC) s'exprime sur scène au musée international afro-américain de Charleston

Une proposition visant à supprimer la seule ‌circonscription démocrate de la Caroline du Sud à la Chambre des représentants, via un redécoupage, soutenu par ​le président américain Donald Trump, de la carte électorale de l'Etat, a été retoquée par le Sénat de l'Etat, grâce au vote d'une poignée de républicains.

Ce vote aura comme conséquence vraisemblable que Jim Clyburn, ​un démocrate noir jouissant d'une grande influence au sein de son parti, conservera son siège à la Chambre des représentants lors des ​élections de mi-mandat de novembre.

Le gouverneur républicain de ⁠la Caroline du Sud Henry McMaster a encore la possibilité de convoquer une session législative ‌extraordinaire pour examiner ce projet de redécoupage électoral, mais il semble à ce stade opposé à cette idée.

De son côté, la Cour suprême de l'Etat du Missouri ​a confirmé une nouvelle carte électorale, ‌soutenue par les républicains, éliminant l'un des deux sièges démocrates de l'État.

Ces ⁠développements contrastés soulignent que la bataille nationale sur le redécoupage électoral ne montre aucun signe d'essoufflement, surtout après la décision de la Cour suprême des États-Unis du mois dernier, qui a donné aux États ⁠une plus grande ‌marge de manœuvre pour s'attaquer aux circonscriptions à majorité noire et latino-américaine.

Cette décision a ⁠donné des munitions aux républicains, qui se démènent pour tenter préserver leur fragile majorité à la ‌Chambre des représentants lors des "mid-terms" de novembre.

Plusieurs États du Sud contrôlés par les républicains ⁠se sont en effet empressés de tirer parti de la décision de ⁠la Cour.

Le Tennessee a adopté ‌une nouvelle carte électorale divisant une circonscription à majorité noire, tandis que la Louisiane et l'Alabama ​ont reporté leurs "primaires" en vue des élections de novembre ‌pour donner aux législateurs républicains le temps de redessiner les cartes.

Les électeurs noirs soutiennent généralement les démocrates.

Les républicains de la ​Chambre des représentants de Caroline du Sud avaient présenté une proposition qui aurait permis aux législateurs de reporter les "primaires" et de démanteler la circonscription que Jim Clyburn représente depuis 1993.

Donald Trump avait ⁠exhorté les sénateurs de l'État à soutenir cette manœuvre, affirmant dans un message posté lundi sur les réseaux sociaux qu'il "surveillait de près" la situation.

Mais il a manqué deux voix lors du vote au Sénat de la Caroline du Sud pour obtenir la majorité des deux tiers nécessaire. Les républicains contrôlent déjà les six autres circonscriptions de l'État à la Chambre des représentants.

(Joseph Ax, version française Benoit Van ​Overstraeten, édité par Augustin Turpin)