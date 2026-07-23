 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 13:47
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, American Airlines, Lockheed Martin, Blackstone, T-Mobile, HoneyWell, Dow)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,45% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,58% pour le Nasdaq .IXIC :

* ALPHABET GOOGL.O recule de 3,6% à 329,63 dollars en avant-Bourse, ses projets de dépenses dans l'IA suscitant des inquiétudes quant au retour sur investissement, dans un contexte de retard pris par son modèle Gemini. Ces craintes prennent le pas sur l'annonce par le groupe d'une croissance meilleure que prévu du chiffre d'affaires de la division "cloud" (+82% à 24,8 milliards de dollars sur le trimestre clos en juin), qui a bénéficié d'une forte demande grâce à l'essor de l'IA.

Google a par ailleurs été sanctionnée jeudi pour un montant de 890 millions d'euros par la Commission européenne pour violation du règlement sur les marchés numériques (DMA).

* IBM IBM.N gagne environ 3% dans les transactions hors séance malgré la révision à la baisse de sa prévision de croissance du chiffre d'affaires annuel, quelques jours après avoir surpris Wall Street en avertissant que les dépenses des entreprises se réorientaient vers les équipements de centres de données axés sur l'IA, au détriment de ses logiciels et de ses ordinateurs centraux. L'action affiche cependant une baisse de 30% depuis le début de l'année.

IBM a par ailleurs conclu un accord en vue d'acquérir HRL Laboratories, un laboratoire de recherche en informatique quantique détenu conjointement par BOEING BA.N et GENERAL MOTORS GM.N .

* TESLA TSLA.O cède 4,4% en avant-Bourse après avoir fait état d'un flux de trésorerie négatif au deuxième trimestre, une première en plus de deux ans et un résultat inférieur aux prévisions. Le groupe d'Elon Musk a par ailleurs annoncé accélérer ses dépenses dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA), la capacité de ses batteries et les robotaxis.

Elon Musk a par ailleurs laissé entrevoir une possible fusion entre le constructeur de véhicules électriques et SPACEX

SPCX.O , son autre entreprise spatiale, invoquant des recoupements croissants entre les deux sociétés.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les géants américains de la fabrication de puces INTEL INTC.O et ADVANCED MICRO DEVICES

AMD.O signent actuellement des engagements d'achat à plus long terme avec des clients chinois du secteur des serveurs pour des processeurs destinés aux centres de données, alors que les prix s'envolent, ont rapporté à Reuters deux sources proches des négociations.

* TEXAS INSTRUMENTS TXN.O a annoncé fait état mercredi soir d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, notant que les dépenses consacrées aux infrastructures d'IA et la reprise des marchés industriels et automobiles stimulent la demande en puces analogiques. L'action Texas Instruments reflue cependant de 4,8% en avant-Bourse.

* SERVICENOW NOW.N s'envole de 7% en avant-Bourse après avoir fait état au titre du deuxième trimestre de prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures au consensus des analystes.

* AMERICAN AIRLINES AAL.O a abaissé jeudi ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, la reprise des frappes entre les États-Unis et l'Iran ayant entraîné une nouvelle hausse des cours du pétrole, alourdissant ainsi ses coûts de carburant.

L'action perd environ 4% en avant-Bourse.

* SOUTHWEST AIRLINES LUV.N perd environ 2% dans les transactions hors séance. La compagnie aérienne texane a annoncé mercredi soir prévoir un bénéfice annuel ajusté compris entre 3,25 et 4,25 dollars par action, contre au moins 4 dollars précédemment, dans un contexte de hausse des coûts du carburant. Les analystes de leur côté tablent sur un bénéfice de 3,17 dollars par action en 2026, selon les données compilées par LSEG.

* BLACKSTONE BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, a publié jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenu par la croissance de ses actifs sous gestion et par les gains liés à l'IA.

L'action prend 2,7% en avant-Bourse.

LOCKHEED MARTIN LMT.N - Le géant américain de la défense a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026, alors que le Pentagone doit reconstituer des stocks d'armes mis à mal par les conflits en cours.

L'action progresse de 7% en avant-Bourse.

* FORD MOTOR F.N et le groupe chinois Geely ont conclu un accord historique aux termes duquel le constructeur automobile américain cédera une partie de son usine d'Almussafes, près de Valence, ouvrant ainsi la voie à la production de véhicules électriques par Geely en Espagne, a rapporté mercredi le journal ABC.

* T-MOBILE TMUS.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions concernant son flux de trésorerie disponible ajusté annuel et a dépassé les estimations de bénéfice trimestriel, grâce à la migration de ses clients vers des forfaits haut de gamme plus onéreux.

* DOW DOW.N a publié jeudi un bénéfice ajusté supérieur aux attentes au deuxième trimestre, grâce à la hausse des prix liée aux perturbations de l'offre résultant du conflit au Moyen-Orient, ainsi qu'à des réductions de coûts.

L'action progresse de 2,4% en avant-Bourse.

* HONEYWELL INTERNATIONAL HON.O a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue dans ses segments de l'automatisation industrielle et de l'automatisation des bâtiments.

* FIVE STAR BANCORP FSBC.O abandonne 6% dans les transactions hors séance, la banque régionale cherche à lever des fonds propres après la publication de ses résultats du deuxième trimestre qui montrent un recul de la marge d'intérêt nette à 3,63% ce trimestre, contre 3,70% au trimestre précédent.

* LAS VEGAS SANDS LVS.N fléchit de 7% dans les transactions hors séance. L'opérateur de casinos n'a pas atteint les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre en raison d'un taux de rétention exceptionnellement bas sur certains jeux.

* KINDER MORGAN KMI.N - L'opérateur de gazoducs a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a dépassé mercredi les attentes de Wall Street concernant le bénéfice du deuxième trimestre, grâce à l'augmentation des volumes de gaz naturel et à la hausse de la demande d'électricité.

* CSX CSX.O - L'opérateur ferroviaire a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, les volumes importants de transport intermodal (combinaison d'au moins deux moyens de transport différents) et la hausse des tarifs ayant contribué à compenser un contexte difficile pour le fret.

* UNITED RENTALS URI.N avance de 10% dans les transactions hors séance, la société de location de matériel a publié un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre et relevé sa prévision de revenus pour l'ensemble de l'année, grâce à la forte demande de location de matériel de la part de grands clients du secteur de la construction.

* ROLLINS ROL.N - Le spécialiste de la lutte contre les parasites chute de 13,1% en avant-Bourse après la publication de résultats décevants au deuxième trimestre, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses dans un contexte d'incertitude macroéconomique persistante.

* SHUTTERSTOCK SSTK.N plonge de 9% dans les transactions hors séance, le distributeur de photos ayant annoncé son intention de suspendre ses futurs dividendes trimestriels en numéraire afin de réorienter ses capitaux vers le renforcement de sa situation financière et la création de valeur à long terme pour les actionnaires.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
319,7400 USD NASDAQ +0,65%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
521,9500 USD NASDAQ -3,29%
AMERICAN AIRLINE
14,4750 USD NASDAQ +6,79%
BLACKSTONE
129,960 USD NYSE +4,39%
BOEING CO
209,640 USD NYSE +0,19%
CSX
53,2300 USD NASDAQ +0,80%
DOW
29,845 USD NYSE -3,35%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 947,25 Pts Index Ex +0,46%
FIVE STAR BNCRP
46,8100 USD NASDAQ -1,14%
FORD MOTOR
14,350 USD NYSE +1,45%
GENERAL MOTORS
82,630 USD NYSE +2,42%
HONEYWELL TECH
243,1500 USD NASDAQ -1,27%
IBM
214,170 USD NYSE +3,71%
INTEL
92,3200 USD NASDAQ -7,89%
KINDER MORGAN RG-P
32,860 USD NYSE +0,34%
LAS VEGAS SANDS
46,095 USD NYSE +0,16%
LOCKHEED MARTIN
582,610 USD NYSE +2,57%
NASDAQ Composite
24 975,82 Pts Index Ex -0,64%
ROLLINS
38,635 USD NYSE -2,02%
S&P 500 INDEX
7 411,98 Pts CBOE +0,05%
SERVICENOW
98,770 USD NYSE +7,42%
SOUTHWEST AIRLIN
45,080 USD NYSE +0,76%
SPACEX
115,0700 USD NASDAQ -2,68%
T-MOBILE US
180,0900 USD NASDAQ +5,67%
TESLA
313,0300 USD NASDAQ -2,08%
TEXAS INSTRUMENT
279,5800 USD NASDAQ -1,90%
UNITED RENTALS
1 141,830 USD NYSE +0,25%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )
    7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs
    information fournie par Le Particulier 25.07.2026 08:00 

    Les cryptoactifs attirent de plus en plus d’épargnants. Ce type d’investissement présente toutefois des risques élevés et reste largement méconnu des particuliers. Quel cryptoactif choisir ? Comment sélectionner la plateforme ? Comment stocker vos cryptoactifs ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank