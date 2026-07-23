(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, American Airlines, Lockheed Martin, Blackstone, T-Mobile, HoneyWell, Dow)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,45% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,58% pour le Nasdaq .IXIC :

* ALPHABET GOOGL.O recule de 3,6% à 329,63 dollars en avant-Bourse, ses projets de dépenses dans l'IA suscitant des inquiétudes quant au retour sur investissement, dans un contexte de retard pris par son modèle Gemini. Ces craintes prennent le pas sur l'annonce par le groupe d'une croissance meilleure que prévu du chiffre d'affaires de la division "cloud" (+82% à 24,8 milliards de dollars sur le trimestre clos en juin), qui a bénéficié d'une forte demande grâce à l'essor de l'IA.

Google a par ailleurs été sanctionnée jeudi pour un montant de 890 millions d'euros par la Commission européenne pour violation du règlement sur les marchés numériques (DMA).

* IBM IBM.N gagne environ 3% dans les transactions hors séance malgré la révision à la baisse de sa prévision de croissance du chiffre d'affaires annuel, quelques jours après avoir surpris Wall Street en avertissant que les dépenses des entreprises se réorientaient vers les équipements de centres de données axés sur l'IA, au détriment de ses logiciels et de ses ordinateurs centraux. L'action affiche cependant une baisse de 30% depuis le début de l'année.

IBM a par ailleurs conclu un accord en vue d'acquérir HRL Laboratories, un laboratoire de recherche en informatique quantique détenu conjointement par BOEING BA.N et GENERAL MOTORS GM.N .

* TESLA TSLA.O cède 4,4% en avant-Bourse après avoir fait état d'un flux de trésorerie négatif au deuxième trimestre, une première en plus de deux ans et un résultat inférieur aux prévisions. Le groupe d'Elon Musk a par ailleurs annoncé accélérer ses dépenses dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA), la capacité de ses batteries et les robotaxis.

Elon Musk a par ailleurs laissé entrevoir une possible fusion entre le constructeur de véhicules électriques et SPACEX

SPCX.O , son autre entreprise spatiale, invoquant des recoupements croissants entre les deux sociétés.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les géants américains de la fabrication de puces INTEL INTC.O et ADVANCED MICRO DEVICES

AMD.O signent actuellement des engagements d'achat à plus long terme avec des clients chinois du secteur des serveurs pour des processeurs destinés aux centres de données, alors que les prix s'envolent, ont rapporté à Reuters deux sources proches des négociations.

* TEXAS INSTRUMENTS TXN.O a annoncé fait état mercredi soir d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, notant que les dépenses consacrées aux infrastructures d'IA et la reprise des marchés industriels et automobiles stimulent la demande en puces analogiques. L'action Texas Instruments reflue cependant de 4,8% en avant-Bourse.

* SERVICENOW NOW.N s'envole de 7% en avant-Bourse après avoir fait état au titre du deuxième trimestre de prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures au consensus des analystes.

* AMERICAN AIRLINES AAL.O a abaissé jeudi ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, la reprise des frappes entre les États-Unis et l'Iran ayant entraîné une nouvelle hausse des cours du pétrole, alourdissant ainsi ses coûts de carburant.

L'action perd environ 4% en avant-Bourse.

* SOUTHWEST AIRLINES LUV.N perd environ 2% dans les transactions hors séance. La compagnie aérienne texane a annoncé mercredi soir prévoir un bénéfice annuel ajusté compris entre 3,25 et 4,25 dollars par action, contre au moins 4 dollars précédemment, dans un contexte de hausse des coûts du carburant. Les analystes de leur côté tablent sur un bénéfice de 3,17 dollars par action en 2026, selon les données compilées par LSEG.

* BLACKSTONE BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, a publié jeudi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenu par la croissance de ses actifs sous gestion et par les gains liés à l'IA.

L'action prend 2,7% en avant-Bourse.

LOCKHEED MARTIN LMT.N - Le géant américain de la défense a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour 2026, alors que le Pentagone doit reconstituer des stocks d'armes mis à mal par les conflits en cours.

L'action progresse de 7% en avant-Bourse.

* FORD MOTOR F.N et le groupe chinois Geely ont conclu un accord historique aux termes duquel le constructeur automobile américain cédera une partie de son usine d'Almussafes, près de Valence, ouvrant ainsi la voie à la production de véhicules électriques par Geely en Espagne, a rapporté mercredi le journal ABC.

* T-MOBILE TMUS.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions concernant son flux de trésorerie disponible ajusté annuel et a dépassé les estimations de bénéfice trimestriel, grâce à la migration de ses clients vers des forfaits haut de gamme plus onéreux.

* DOW DOW.N a publié jeudi un bénéfice ajusté supérieur aux attentes au deuxième trimestre, grâce à la hausse des prix liée aux perturbations de l'offre résultant du conflit au Moyen-Orient, ainsi qu'à des réductions de coûts.

L'action progresse de 2,4% en avant-Bourse.

* HONEYWELL INTERNATIONAL HON.O a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue dans ses segments de l'automatisation industrielle et de l'automatisation des bâtiments.

* FIVE STAR BANCORP FSBC.O abandonne 6% dans les transactions hors séance, la banque régionale cherche à lever des fonds propres après la publication de ses résultats du deuxième trimestre qui montrent un recul de la marge d'intérêt nette à 3,63% ce trimestre, contre 3,70% au trimestre précédent.

* LAS VEGAS SANDS LVS.N fléchit de 7% dans les transactions hors séance. L'opérateur de casinos n'a pas atteint les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre en raison d'un taux de rétention exceptionnellement bas sur certains jeux.

* KINDER MORGAN KMI.N - L'opérateur de gazoducs a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a dépassé mercredi les attentes de Wall Street concernant le bénéfice du deuxième trimestre, grâce à l'augmentation des volumes de gaz naturel et à la hausse de la demande d'électricité.

* CSX CSX.O - L'opérateur ferroviaire a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, les volumes importants de transport intermodal (combinaison d'au moins deux moyens de transport différents) et la hausse des tarifs ayant contribué à compenser un contexte difficile pour le fret.

* UNITED RENTALS URI.N avance de 10% dans les transactions hors séance, la société de location de matériel a publié un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre et relevé sa prévision de revenus pour l'ensemble de l'année, grâce à la forte demande de location de matériel de la part de grands clients du secteur de la construction.

* ROLLINS ROL.N - Le spécialiste de la lutte contre les parasites chute de 13,1% en avant-Bourse après la publication de résultats décevants au deuxième trimestre, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses dans un contexte d'incertitude macroéconomique persistante.

* SHUTTERSTOCK SSTK.N plonge de 9% dans les transactions hors séance, le distributeur de photos ayant annoncé son intention de suspendre ses futurs dividendes trimestriels en numéraire afin de réorienter ses capitaux vers le renforcement de sa situation financière et la création de valeur à long terme pour les actionnaires.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

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