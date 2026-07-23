Gaz russe : le retrait de TotalEnergies du méga-projet Artic LNG 2 se précise

Ce désengagement avait été acté au mois de juin dernier, avec le feu vert donné par les autorités russes.

Patrick Pouyanné, à Paris, le 18 mars 2025 ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le géant français des hydrocarbures TotalEnergies a indiqué jeudi 23 juillet qu'il pourrait "transférer" prochainement sa part de 10% du méga-projet gazier Artic LNG 2 à l'actionnaire majoritaire russe Novatek, ce projet sibérien étant frappé depuis novembre 2023 par des sanctions américaines en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Dans ce contexte de sanctions occidentales, Novatek, actionnaire majoritaire du site, a approché TotalEnergies et "engagé des discussions en vue du transfert de notre participation de 10% dans Arctic LNG 2 à l'une de ses propres filiales, NordLine", a relaté jeudi le PDG du groupe français, Patrick Pouyanné.

Ce processus de transfert a été "publiquement autorisé par une décision spéciale de la présidence russe en juin", a-t-il précisé lors de la conférence de présentation des résultats trimestriels, ajoutant qu'il devait être finalisé prochainement.

"Nous avons notifié nos partenaires et prêteurs et nous nous attendons à ce que le processus de transfert entamé par Novatek soit achevé à court terme. Le chapitre Arctic LNG 2 sera clos pour TotalEnergies dans un tel contexte", a déclaré Patrick Pouyanné.

Effet des sanctions

"Il est dans l'intérêt commun de TotalEnergies et de Novatek de céder l’ensemble de nos actions dans Arctic LNG 2", projet pour lequel TotalEnergies a enregistré une dépréciation de 4,1 milliards de dollars en 2022, a-t-il poursuivi.

Après les sanctions occidentales liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, TotalEnergies a maintenu ses participations dans des usines russes exportatrices de gaz naturel liquéfié. Mais, souligne le PDG, après le placement du projet sous sanctions des autorités américaines le 2 novembre 2023, "tous les droits et obligations prévus par ces contrats liés à Arctic LNG 2 étaient suspendus depuis le 23 novembre" 2023.

Novatek, qui existe depuis 1994, constitue le partenaire historique de TotalEnergies en Russie, avec un mariage scellé en 2011, suivi du lancement en commun de l'exploitation de l'énorme champs gazier Yamal LNG en Sibérie arctique en 2013 et de la préparation de l'exploitation d'un deuxième champ gazier Artic LNG 2, aujourd'hui donc gelé. TotalEnergies détient une participation de 19,4% dans la société Novatek, participation qu'elle explique ne pas pouvoir céder dans un contexte de sanctions occidentales.