Allemagne: Recul plus fort qu'attendu du moral des patrons allemands en novembre

( AFP / FOCKE STRANGMANN )

Le moral des patrons allemands est reparti à la baisse en novembre, davantage qu'attendu par les observateurs, signe que les annonces de réformes et d'augmentation des dépenses publiques par le gouvernement ont du mal à convaincre.

Le baromètre Ifo, qui mesure le climat des affaires en Allemagne, s'est établi à 88,1 points en novembre, en baisse de 0,3 point par rapport à octobre, selon un communiqué publié lundi.

C'est pire que ce que prévoyaient les experts interrogés par la plateforme Factset, qui tablaient sur une baisse plus légère, de seulement 0,1 point.

Ce sont surtout les attentes des entrepreneurs au cours des six mois à venir qui chutent, quand la situation actuelle est jugée légèrement meilleure.

Les patrons d'entreprises "ne croient guère à une reprise à court terme" de l'économie allemande, qui sort de deux années de récession, a commenté Clemens Füst, président de l'IFO, dans un communiqué.

Ces données illustrent les doutes des milieux économiques autour de la politique du gouvernement de Friedrich Merz, axée sur un relèvement des investissements publics dans les infrastructures et la défense via un fonds dédié, financé par un surplus de dette.

Le gouvernement a également annoncé des réformes en faveur des entreprises, comprenant des allègements fiscaux ainsi qu'une baisse du prix de l'électricité en 2026 dont bénéficieront les industries les plus énergivores.

Mais les critiques exprimées notamment par le comité des sages économiques sur l'emploi prévu du fonds d'investissement, qui aurait accordé une trop grande part aux dépenses de consommation publique, "n'ont sans doute pas été favorables aux attentes de l'économie", explique Ulrich Kater, économiste chez la banque Deka.

"Il ne reste pas grand chose" des espoirs des entreprises après ces annonces, abonde Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW.

La Banque fédérale d'Allemagne s'attend certes à un léger rebond de l'activité au quatrième trimestre, mais plusieurs instituts ont récemment abaissé leurs projections pour l'ensemble de l'année et celle à venir.

Le PIB allemand devrait croître de 0,2% cette année, selon les prévisions d'automne du gouvernement.

Les conseillers économiques de Friedrich Merz ont de leur côté abaissé plus tôt en novembre leur prévision de croissance pour 2026 à moins de 1 %.