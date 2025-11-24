Musique: l'UE estime que le rachat de Downtown par Universal réduirait la concurrence

( AFP / VALERIE MACON )

Bruxelles a prévenu lundi que le projet de rachat par la major Universal music group (UMG) de la société américaine de gestion de droits musicaux Downtown risquait de réduire la concurrence dans l'industrie musicale.

La Commission européenne, qui a lancé en juillet une enquête approfondie pour décider si elle doit autoriser ou bloquer ce rachat, a expliqué dans un communiqué que cette transaction permettrait à UMG d'accéder à des données sensibles concernant les maisons de disques concurrentes.

En effet, Downtown, qui gère les répertoires et droits de millions d'artistes et ayants droit, traite au quotidien des données commercialement sensibles des principales maisons de disques.

En outre, l'opération projetée aurait pour effet de limiter la concurrence dans les services aux artistes et aux labels en Europe, souligne Bruxelles.

La Commission a désormais jusqu'au 6 février pour trancher et autoriser ou non l'acquisition de Downtown. Entretemps, UMG aura l'opportunité de répondre à ses objections.

UMG avait annoncé en décembre 2024 que sa filiale Virgin Music Group projetait d'acquérir Downtown pour 775 millions de dollars, soit environ 737 millions d'euros. A l'époque, le groupe espérait pouvoir boucler l'opération avant la fin de l'année 2025, sous réserve l'obtention des autorisations nécessaires.