 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 005,25
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Musique: l'UE estime que le rachat de Downtown par Universal réduirait la concurrence
information fournie par Boursorama avec AFP 24/11/2025 à 14:43

( AFP / VALERIE MACON )

( AFP / VALERIE MACON )

Bruxelles a prévenu lundi que le projet de rachat par la major Universal music group (UMG) de la société américaine de gestion de droits musicaux Downtown risquait de réduire la concurrence dans l'industrie musicale.

La Commission européenne, qui a lancé en juillet une enquête approfondie pour décider si elle doit autoriser ou bloquer ce rachat, a expliqué dans un communiqué que cette transaction permettrait à UMG d'accéder à des données sensibles concernant les maisons de disques concurrentes.

En effet, Downtown, qui gère les répertoires et droits de millions d'artistes et ayants droit, traite au quotidien des données commercialement sensibles des principales maisons de disques.

En outre, l'opération projetée aurait pour effet de limiter la concurrence dans les services aux artistes et aux labels en Europe, souligne Bruxelles.

La Commission a désormais jusqu'au 6 février pour trancher et autoriser ou non l'acquisition de Downtown. Entretemps, UMG aura l'opportunité de répondre à ses objections.

UMG avait annoncé en décembre 2024 que sa filiale Virgin Music Group projetait d'acquérir Downtown pour 775 millions de dollars, soit environ 737 millions d'euros. A l'époque, le groupe espérait pouvoir boucler l'opération avant la fin de l'année 2025, sous réserve l'obtention des autorisations nécessaires.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

UNIVERSAL MUSIC GROUP
22,2700 EUR Euronext Amsterdam -1,50%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des partisans du Hezbollah en deuil portent le cercueil du chef militaire du mouvement Haitham Ali Tabatabai durant une procession funèbre le 24 novembre 2025 dans la banlieue sud de Beyrouth. ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Le Hezbollah enterre son chef militaire tué dans un bombardement israélien
    information fournie par AFP 24.11.2025 16:14 

    Le Hezbollah a porté en terre lundi son chef militaire Haitham Ali Tabatabai, tué la veille par Israël dans la banlieue sud de Beyrouth, une attaque qui accentue encore la pression sur le Liban pour désarmer le mouvement pro-iranien. A l'appel de la formation chiite, ... Lire la suite

  • Le logo de Continental
    Continental vise jusqu'à 1.500 licenciements supplémentaires
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:50 

    par Christina Amann et Rachel More Continental prévoit de supprimer jusqu'à 1.500 emplois supplémentaires dans sa division caoutchouc et plastique ContiTech, a fait savoir lundi une source du comité d'entreprise. Le groupe allemand avait déjà annoncé son intention ... Lire la suite

  • Un magasin Kohl's à Encinitas, en Californie
    Kohl's nomme Michael Bender au poste de directeur général
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:47 

    Kohl's Corp a annoncé lundi la nomination de Michael Bender au poste de directeur général, la chaîne de grands magasins en difficulté faisant appel à un vétéran de la vente au détail pour piloter son redressement. Le groupe avait limogé en mai son précédent dirigeant, ... Lire la suite

  • La SSR gère notamment la Radio Télévision suisse (RTS) ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Plan d'économie: la radio-télévision suisse SSR annonce la suppression de 900 postes
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.11.2025 15:47 

    La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a annoncé lundi un programme d'économies qui va se traduire par la suppression de 900 postes d'ici 2029, du fait des bouleversements du marché des médias et de la réduction progressive de la redevance. Le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank